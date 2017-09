Bautista hindi aalis sa puwesto

HINDI bababa sa puwesto o magli-leave man lang si Commission on Elections (Comelec) Chairman Andres Bautista.

Ito’y kasunod ng kaniyang impeachment complaint na nakatakdang talakayin sa House of Representatives sa darating na Linggo.

Sinabi ni Bautista na ang kanyang desisyon ay matapos ang ginawang soul searching at pagdarasal.

Patuloy din ang kanyang pagdarasal na malagpasan ang nasabing kasong kinakaharap.

Magugunitang itinakda sa susunod na linggo ng committee on justice sa House of Representatives na talakayin ang impeachment complaints para makita kung may sufficient in form and substance na ito. BOBBY TICZON

