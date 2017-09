CJ Sereno, sumagot na impeachment complaint

NAGHAIN na ng sagot sa impeachment complaint si Supreme Court Chief Justice Ma. Lourdes Sereno.

Punto por puntong sinagot ni Sereno sa may 85 verified answer nito na isinumite ng isa sa kanyang pitong abogado na si Atty. Justine Mendoza sa House Committee on Justice.

Tinanggap ni Justice Committee Secretary Atty. Rene Delorino ang sagot ni Sereno sa huling araw ng palugit na 10 araw na ibinigay sa Punong Mahistrado upang sagutin ang impeachment complaint.

Matapos ito ay agad nagsagawa ng press conference sa Max Restaurant, Quezon City ang pitong abogado ni Sereno sa pangunguna ni Atty. Alex Poblador.

Umaasa si Poblador na maididsmis ang impeachment complaint laban kay Sereno dahil ang mga alegasyon ay pawang hearsay, nakabase sa mga news report at hindi nakapaloob sa grounds for impeachment.

Ang unang impeachment complaint laban kay Sereno na inindorso ng may 25 kongresista ay inihain ni Atty. Lary Gadon samantalang ang ikalawa na inindorso ng 16 na kongresista ay inihain ng VACC ngunit ito ay naibasura sa kawalan ng sufficiency in forms and substance.

Batay sa impeachment rules, ang tugon ni Sereno ay kasama sa magiging basehan ng committee on justice upang matiyak kung ang ang impeachment ay may probable cause.

Welcome naman para kay Mindoro Rep. Reynaldo Umali, chairman ng committee on justice kung dadalo si Sereno sa pagdinig para matukoy ang probable cause upang personal na maipaliwanag ang lahat ng alegasyon laban sa kanya.

Kabilang sa mga tinukoy ni Gadon na paglabag ni Sereno ay ang falcification at usurpation of administrative power, kawalan ng aksyon sa retirement benefits, isyu ukol sa interpretasyon at implementasyon sa internal rule ng Bar and Judicial Council, pagbili ng bullet proof vehicle, maluhong pamumuhay at umano’y kabiguan na makapag-ulat ng tamang statement of assets, liabilities and networth (SALN). MELIZA MALUNTAG

