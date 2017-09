Cora Waddell, itinuturing na mala-Cinderella ang buhay dahil sa PBB

IHINALINTULAD ni Cora Waddell sa buhay ni Cinderella ang nangyayari sa kanyang showbiz career.

Marami kasi ang mga pagbabago sa kanyang buhay mula nang maging bahagi siya ng Pinoy Big Brother.

Kaya hindi raw niya malilimutan kailanman ang PBB.

After niyang mag-PBB, pinapirma si Cora ng kontrata ng Regal Films at unang pelikulang ginawa niya ay ang Woke Up Like This nina Vhong Navarro at Lovi Poe.

Nakalabas rin siya sa Pusong Ligaw at may bagong TV series na hindi pa puwedeng banggitin.

Sa next movie naman ng tisay na aktres ay bida na siya, si Cora ang leading lady ni Christian Bables sa pelikulang Recipe For Love na pinamahalaan ni Direk Joey Reyes.

Ano ang nagawa sa iyo ng PBB, parang na-magic ba ang buhay mo?

“Hindi lang magic, may suwerte siyempre, lucky season kami, so, roon talaga ako naniwala sa suwerte na ibinigay sa iyo ng Diyos. Na minsan hindi ka deserving, na hindi mo alam kung bakit ikaw ang nakatanggap ng isang sobrang amazing na gift, na opportunity. Pero, fairy tale story talaga ang nangyari sa akin sa PBB.

“Parang I was just a nobody, I’m just a model, an anonymous girl na may pangarap…na ngayon ay natupad na. At marami pa akong chances na gumawa ng mga bagong pangarap na mas malaki pa at kaya ko rin matupad iyon. Kaya for me, sobrang saya ko ngayon.

“Sobrang saya ng memories, na kahit maiiyak na kami sa pagod or sa inis, sa stress, gagawin ko pa rin, kasi kakaiba ang bahay ni Kuya…. So, if ever na makakausap ko ulit si Kuya, ang dami ko nang masasabi sa kanya, komportableng-komportable na ako lumabas sa shell ko,” mahabang esplika ni Cora.

Saad pa niya, “Sa Recipe for Love, iyon yung Cinderella moment ko talaga, I was… masaya na akong makasama sa isang pelikula, pero noong sinabi nila sa akin na eto na, you’re gonna be a leading lady, halos gusto ko nang umiyak, di ako makapaniwala na nangyayari ito. Siyempre di ko na ine-expect kung gaano kahirap maging leading lady. You have to work in everything, very few scenes na wala ka roon, it’s a lot of work pero sobrang gratifying yung experience na kailangan ko talagang matuto, sink or swim na iyon, eh.”

Ano ang masasabi mo kina Christian at Direk Joey?

“Chef si Christian dito and nag-aral talaga siyang mag-chef. He had to take culinary courses for this movie, kaya masasabi ko na very committed actor siya, todo-bigay siya sa mga eksena.

“Christian is a wonderful co-actor, very considerate siya sa mga kasama niya sa eksena. Helpful siya on and off the set at tinulungan niya akong lumabas sa shell ko. Kasi, I’m a very quiet person, pero kapag kilala na kita, then magiging makulit na ako,” nakangiting saad ni Cora.

Si Direk Joey? “Oh my gosh, I love direk Joey, he has a wonderful reputation. Akala ko masungit siya, o kaya baka masigawan ako. Pero never niya akong sinigawan, mabait siya, kahit stress na stress na ang lahat, lagi siyang nakangiti. And it’s very inspiring to watch someone that genuinely loves what they’re doing.”

&&&

Ryan Bang, natural ang pagiging komedyante

SOBRANG naa-aliw kami sa paglabas ni Ryan Bang sa Tonight With Boy Abunda last Friday.

Sa panayam kasi ng King of Talk na si Kuya Boy, sinabi ni Ryan na kinilig siya sa tambalan nina Maymay Entrata at Edward Barber. Nagpasalamat din siya sa mga nanood ng kanilang pelikulang Loving in Tandem na tinatampukan din nina Kisses Delavin, Marco Gallo, Carmi Martin, Ketchup Eusebio, Thou Reyes, Kakai Bautista, Simon Pineda, at iba pa.

“Maraming-maraming salamat po sa lahat po ng nakapanood ng Loving in Tandem, hindi ba sinabi ko sa inyo na napakaganda ng pelikula,” saad ni Ryan.

Nang usisain ni Kuya Boy kung kinilig ba siya sa tandem ng Mayward, sinabi niyang, “Ako, sobrang kinilig talaga ako. Kasi, kakilig-kilig talaga sila eh.”

Nauna rito, nabanggit niya ang dialogue sa pelikulang ito hinggil sa dyowa. “Dyowa, iyan yung linya ko sa Loving in Tandem, iyang tatlong linya ko na iyan, nag-dubbing ako ng tatlong oras…”

Tapos ay sinabi rin niya na ang last guesting niya sa show ni Kuya Boy ay nagkaroon dawn g issue. “Alam mo Tito Boy, iyong huling guest ko rito, nagka-issue, nag-trending sa Korea iyong tanong mo sa akin, ‘Sex or kimchi?’ Napanood ng tatay ko, di ba sumagot ako ng, kimchi’? Sabi ng tatay ko, dapat sex daw ang pinili ko,” nakatawang saad pa ni Ryan.

Dagdag pa niya, “Sa Korea kasi di posible ang word na yun-yung s-e-x, hindi puwede yung word na iyon sa Korea. Pero dito ay puwede ‘no …?

Tawa siya nang tawa kapag nababanggit ang salitang sex, tulad nang tanungin siya kung, ‘Sex or chocolates?’ Malulutong na tawa lang ang naging tugon ng Kapamilya actor. STYLE SHOWBIZ/NONIE V. NICASIO

loading...