Deadma sa mga bashers!

BINATIKOS ng ilang bashers si Alden Richards sa pagganap sa buhay ng isang dating aktibista (Boni Ilagan) para sa “Alaala: A Martial Law Special” ng GMA 7 na ipinalabas nu’ng Linggo.

Hindi nagustuhan ng ilang Marcos loyalist na gumanap ang Pambansang Bae sa isang maselang paksa. Pinakita kasi ang ilang kaganapan sa Martial Law.

Isang basher na OA ang nagparatang kay Alden na ginamit diumano nito ang kasikatan niya para siraan ang ang dating Marcos Administration. Nagbabanta pa sila na iboboykot ang actor.

Isa pang walang alam sa totoong naganap sa panahon ng martial law ang nag-comment na ‘waste of time’ diumano ang proyektong tinanggap ng actor.

“As an actor, responsibilidad namin na ma-deliver ang anumang role or character na hinihingi sa amin. Parte po ito ng trabaho namin. Whatever our roles don’t define us with our own character and beliefs. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nanood at nagkagusto sa naging performance ko sa ‘Alaala.’ At sana marami pa akong opportunity na makagawa ng mga makabuluhang proyekto,” deklara ni Alden nang makausap namin siya sa telepono habang nagso-shoot sa Batanes para sa Miss Millennial ng “Eat Bulaga”.

“Nirerespeto ko ang opinyon ng lahat. Tinanggap ko ‘yung project as an actor. Ginawa ko lang ang best ko para madeliver nang maayos ang role. Kung meron man hindi nagkagusto, trabaho lang po ito at wala pong personalan,” dagdag pa niya.

Depensa naman ng administrator sa GMA News and Public Affairs sa Facebook page: “Hi Kapuso, ang docu-film na ito ay tungkol sa mga biktima ng human rights abuses noong Martial Law na hanggang ngayon ay nanghihingi ng hustisya kaya po mahirap sabihing mag-‘move on’ na lamang.”

Anyway, marami rin ang pumuri sa acting ni Alden sa natatanging pangganap niya sa docu-drama special ng GMA 7. May mga humanga rin sa actor na tinanggap niya ang challenge ng ganitong character.

Sa mga hindi nakapanood, abangan ang replay ngayong Sabado, 5PM sa GMA News TV.

-o00-

In sa “Alyas Robin Hood” si Super Tekla bilang si Yvonne Lady. Nagkaroon siya ng serye pagkatapos mawala sa “Wowowin’.

Bongga dahil si Jaclyn Jose agad ang kaeksena niya rito!

Anong papel kaya ang gagampanan niya bukod sa paglalagay ng make up sa nanay ni Pepe (Dingdong Dantes)?

Mapagkakatiwalaan nga kaya talaga siya?

Havey kaya ang gagawing pagpapatawa at ipakikita ni Super Tekla sa serye?

-0o0-

Hindi kaya may ilangang nangyayari ngayon kina Kris Bernal at Renz Fernandez dahil kasama na ang huli sa “Impostora”?

Bumalik kaya ang feelings ni Renz kay Kris dahil magkasama sila ngayon sa taping?

Matatandaan na nanligaw dati si Renz kay Kris. Pero tumigil siya dahil mukhang wala pang balak ang aktres na magka-boyfriend ulit.

Pak! XPOSED/ROLDAN CASTRO

