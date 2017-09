‘Di na nalalasing si Angelica dahil wala na si John Lloyd

“DAHIL hindi ka na nalalasing, magpa-picture ka na lang sa lashing,” ito ang Instagram post ni Angelica Panganiban, na ang sabi ay patama raw kay John Lloyd Cruz.

Ibig sabihin, dahil wala na sila, break na naman for the nth time, hindi na raw nakakainom ng madalas ang aktres.

So, kung may napapabalita noon na madalas siyang bangingi, niyaya lang siya ni Lloydie. Ganun?

Pero hindi pa dyan nagtatapos ang mga hugot ni Angelica. Habang nasa Bhutan ito kasama ang kanyang BFF na si Glaiza de Castro, nagpost ulit ito nang patama sa kanyang ex. Aniya, yong mga kuha raw nila ang dapat na ipinoposte sa internet hindi yong nakahubad palagi. Kasi naman si Papa Lloydie hubad nang hubad kapag kasama si Ellen Adarna. Susme!

Mukhang nagseselos yata si Angelica. Hindi talaga siya makawala sa pagmamahal niya kay JLC. Move on na dapat, girl! Maghanap ka na lang ng mas deseving.

KOREANONG PARTNER NI HEART, ‘DI NA KILALA NG SARILING PAMILYA

Dumalaw ang pamilya ni Alexander Lee sa Pilipinas at ipinasyal ng aktor ang kanyang ina at kapatid sa Manila.

Masayang-masaya si Alexander dahil kahit daw at home na siya sa Pilipinas, iba pa rin ang pakiramdam na makasama sila rito.

“Here in the Philippines, I already feel like home already so when they come here, it feels even more like home so I’m really happy about it,” kwento pa niya.

Syempre, masaya rin ang pamilya ni Alexander na makita siyang muli, lalo pa nga at napapabilib sila nito sa performance niya sa My Korean Jagiya. “It’s very new, I like the whole new idea combination of Korean drama and the Philippines. Brother, seriously is that you? I’ve never seen this part of you. As a sister, I’m very proud of him and I have a lot of hope for his future career,” kwento ng kanyang Ate Victoria.

Samantala, ikinatuwa ng fans nina Gia at Jun Ho ang post ni Heart Evangelista sa kanyang Instagram na BTS photo ng kanilang kasal. Kilig na kilig ang mga fans dahil sa wakas ay kinasal na silang dalawa. Maging simula na kaya ito ng mas magandang relasyon nila o mas dumami pa ang challenges sa future nila? Gia at Jun Ho, paki patunayan ngang may forever sa Korea!

AI AI EXCITED NA SA KANYANG FOREVER

Nakakahawa ang magandang aura ng Comedy Queen na si Ai Ai delas Alas dahil kita sa kanyang mga ngiti ang pagiging in love.

Sa nalalapit niyang kasal, damang-dama na ang excitement niya at ipinakita niya nga ito sa kanyang Instagram account.

Pinasilip niya ang prenup photos nila ng kanyang fiancée, at ang sarap talagang titigan ng mga ngiti niya.

Suot ang intricately designed red gown ay abot tenga ang ngiti ni Ai Ai sa picture

. Marami tuloy ang nagtatanong, nakapula kaya siya sa kanyang kasal?

Reyna naman kasi ng paandar ang Comedy Queen kaya inaabangan na kung ano ang mga pasabog niya sa kasal.

Will it be a one-of-a-kind wedding o will it be a very intimate one? We’ll never know!

Bukod sa kasal ay inaabangan na rin ang pagbabalik nila ni Bossing sa weekend primetime, at exciting ang paparating nilang show dahil balita naming patalbugan sila sa mga hirit at sagutan!

Hindi lang din ito parang stand-up comedy or sitcom lang dahil isa itong game show na siguradong kawiwilihan ng viewers.

Iba’t ibang guests din ang pwedeng makasama sa show kaya hinihintay nang malaman kung ano nga ba ang handog nina Bossing and Ai sa bago nilang programa sa Kapuso Network.

***

For comments, suggestions & news feed, text me at #09234703506/#09074582883 or email at kuya_abepaul@yahoo.com. Please listen to DWIZ’s Star na Star program from 11:00-12:00 pm, Monday to Friday. Mabalos! PAPAK!/ABE PAULITE

loading...