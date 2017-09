Disiplinado na bilang stage actor si Baron Geisler!

STAGE actor na rin ang turing ng marami kay Baron Geisler.

Maraming pumuri sa kanya bilang pangunahing kontrabida na may iba’t ibang katauhan sa rock sarswela na Aurelio Sedisyoso ng Tanghalang Pilipino.

Theater “debut” n’ya yon, kumbaga. Kauna-unahang pagganap n’ya yon sa entablado.

Actually, Amerikano lahat yung multiple characters na ginampanan ni Baron.

Ang time setting kasi ng sarswela ay nung sakupin tayo ng mga Kano dahil ibinenta na ng Spain sa United States of America ang Pilipinas, bilang bahagi ng tinatawag na Treaty of Paris.

Ang Kano ang kontrabida sa buhay ng mga Filipino noon na naghahangad ng kumpletong kalayaan sa Pilipinas na halos 300 taon na sakop ng Spain (na natalo sa mga Kano sa digmaan).

Si Aurelio Tolentino ang napakamakabayang mandudula na tutol na tutol sa pamamalagi ng mga Kano sa bansa.

Wala siyang takot na sumulat at magdirek ng mga dulang laban sa mga Kano, kaya “sedisyoso” (”seditious” sa Ingles) ang bansag sa kanya.

Tungkol sa buhay n’ya ang rock sarswela na isinulat ni Nick Tiongson at nilapatan ng musika ni Jed Balsamo.

Ang anak ni Dulce na si David Ezra ang gumanap na bida. Ang galing nyang performer.

Ang totoo nyan, magagaling silang lahat sa Aurelio Sedisyoso, na ang haba ay almost three hours. Pag nabalitaan nyong may re-run, huwag nyong palagpasin, panoorin nyo.

Kaya lagi kayong magtabi ng pera dahil higit na mas mahal ang tiket sa teatro kesa sa sinehan.

Samantala, kasali pala sa Right To Kill ni Brillante Mendoza si Baron. Mahaba dapat ang role nya, pero kinailangang paiklian dahil yung ibang filming days nya ay natapat na may rehearsal siya para sa Aurelio Sedisyoso.

Pero alam naman daw ni Direk Dante (Brillante) way way ahead kung di siya makapagsusyuting kaya wala naman silang naging disgusto ang direktor sa aktor.

Si Bela Padilla ang pangunahing bituing babae sa Right To Kill, bagama’t napag-alaman namin na nasa cast din ng pelikula si Rosanna Roces, pati na si Allen Dizon.

Mukhang nagbabagong buhay na talaga si Baron.

Walang kumalat na balitang nalasing siya sa cast party ng Aurelio Sedisyoso at gumawa na naman nang kung anu-anong kabalahuraan.

Dinidisiplina na nya ang kanyang sarili dahil ayaw naman nyang mawalan ng acting career.

Sa ngayon nga ay gusto nya talagang idagdag ang entabldo sa acting career nya.

Nakatsika namin siya sa internet phone at aniya ay sinabihan naman siya ng Tanghalang Pilipino na tatawagan nila siya kapag may pa-audition sila para sa mga susunod pa nilang produksyon.

Nag-audition si Baron, hindi siya basta kinuha lang na gumanap sa papel na kontrabidang Kano.

Kahit na yung guwapong si Norby David, yung gumanap na Manuel L. Quezon sa rock zarzuela na yon ay nag-audition rin.

Dati siyang co-vocalist ng River Maya band.

Dahil maganda naman ang English accent ni Baron (after all, half-American siya), binanggit namin sa kanya na pwede rin siyang mag-audition sa theater companies na Ingles ang ginagawang stage plays, gaya ng Repertory Philippines, Atlantis, Nine Works, Actors’

Actors/The Necessary Theater, and Red Turnip. Mag-o- audition rin daw siya sa mga iyon, bagama’t umaasa siya na in between rehearsal days ay makapagsyuting siya ng pelikula para may kitain naman siya. Alam n’yo na naman sigurong lumalabas rin si Baron sa indie films.

* * * *

Samantala, alam n’yo bang parang walang kaabug-abog na lumabas rin sa entablado sina Bembol Roco at Yul Servo? At hindi basta entablado lang. Isa sa mga entablado ng CCP.

Sa Tanghalang Huseng Batute, specifically.

Isang gabi ay napanood namin sila sa dalawang magkahiwalay na produksyon: si Bembol sa “Maliw” at si Yul sa “Isang Araw sa Karnabal.”

Parehong bahagi ng Pista Rizalina ng CCP ang dalawang produksyon na magkasunod na itinanghal bilang tambalan (na “twinbill” sa Ingles). Tungkol sa pangangalaga sa human rights ang integrated arts festival na yon.

Parehong tungkol sa nawawalang mga mahal sa buhay ang dalawang dula. “Desparacidos” ang tawag sa mga taong nawawala na yon na dinukot ng mga militar, pulisya, o mga bandido o vigilantes.

Pero nakakagulat na walang galit at muhi sa mga militar o pulis na ipinakita sa dalawang dula.

Ang ipinakita ay ang pananabik na makapiling muli ng mga magulang, kapatid, o kamag-anak sa mga tao na naglaho o nagtatago dahil gusto silang todasin ng militar o pulisya.

Malulungkot ang buhay nila. Kahabag-habag.

Ang “Maliw” ay isinulat ni Reuel Molina Aguila at ang “Isang Araw sa Karnabal” ay likha ni Nick Pichay.

Si Chris Millado ang nagdirek nung dalawang dula. SHOWBYTES /DANNY VIBAS

