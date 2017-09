Druglords, smugglers, natutuwa sa Trillanes vs Gordon – Poe

IKINALULUNGKOT ni Sen. Grace Poe na baka natutuwa ang mga druglord at smugglers sa away nina Senador Antonio Trillanes at Richard Gordon dahil naibabaling ang isyu sa kanila kaysa katiwalian sa Bureau of Customs (BOC).

Sa panayam, sinabi ni Poe na puwede naman pag-usapan ang sigalot sa pagitan nina Trillanes at Gordon upang hindi na maulit muli hangga’t umayos ang sitwasyon sa kanilang dalawa.

“Siyempre nakakalungkot rin ang nangyaring ‘yan dahil mga kasama ko ‘yan, pero ang ninanais ko sana, hindi na humantong ito sa isang ethics hearing o ethics complaint–na pwede nang pag-usapan nang maayos kasi importante na maobserbahan natin talaga ang decorum at paggalang sa ating mga pagdinig,” giit ni Poe.

Aniya, importanteng maobserbahan ang pananaw ng bawat isa na kahit salungat man sa sinuman.

“At importante rin na obserbahan natin ang pananaw ng bawat isa, salungat man sa atin. Isa pa, mas maganda sana na pag-usapan nila nang maayos, wala ng complaint na papasok para hindi na rin mabawasan ang oras ng bawat senador sa iba pang mga trabaho namin,” aniya.

Sinabi ni Poe na kung ganito ang nangyayari, malaki ang posibilidad na natutuwa ang mga druglord at smugglers kabilang ang kanilang kasabwat sa katiwalian sa BOC dahil nalilihis ang isyu sa away ng dalawang senador.

“At isa pa, hindi kaya mas matutuwa pa ang smuggler at drug pusher na nakatuon ang isyu dito sa internal na pag-aaway imbes na nakatuon sa talagang isyu na dapat maalis ang katiwalian dito sa mga ahensya ng gobyerno,” giit ni Poe.

Samantala, sinabi ni Poe na wala pang umiikot na papel upang papirmahan sa kanila hinggil sa kasong isasampa sa Ethics committee laban kay Trillanes, at kung mayroon man, hindi siya pwedeng lumagda dahil miyembro siya nito.

“Sa alam ko wala pang iniikot na papel na pinipirmahan, pero para sakin, ako kasi miyembro ng ethics committee kaya hindi siguro ako pwedeng pumirma muna doon hangga’t hindi ko nadidinig, pero gaya nga ng sinabi ko hindi na sana humantong ito sa ethics committee kasi importante sa lahat, hindi naman dahil sa katiwalian ang nagiging isyu sa kahit na sinong senador,” ayon pa sa senadora. ERNIE REYES

