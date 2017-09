Ellen Adarna, tinuruan si John Lloyd

WALANG makapipigil sa relasyon nina John Lyod Cruz at ng bomb shell na si Ellen Adarna. Mukhang vey much in love sila sa isa’t isa at kitang-kita naman ‘yun sa mga pictures nila. Sa ngayon, maraming naiinggit kay Ellen. Ano kaya ang kanyang sirketo?

Sumisisid kaya siya pailalim kung kaya’t nagustuhan ng batang Pasig na si John Lyod? May nagsabi naman na baka nagayuma ni Ellen kaya type na type siya ni John Lloyd sa ngayon. Nag–iba rin ng hitsura ng dalawa. Parang untidy silang tingnan.

Mukhang natuto rin ang binata na tumoma ng alak tulad ng bombshell na si Ellen na pala-inom. Anyway, ano man meron ang dalawa, dapat nating respetohin. Wala naman kasi silang tinatapakan sa mga ginagawa nila dahil pareho naman silang single.

Narito na ang mga Team Bahay #JuanWashers na tumutok sa Eat Bulaga. Mag-picture at nanalo ng P5,000 + 1 year supply ng Ariel!

Congratulations Dabarkads! Masaya talaga sa number one noon time show, EB na panay ang bigay ng pa-premyo sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya suportahan natin ang EB araw–araw sa GMA 7 lang po!

Mahusay na Presidente si Pangulong Rodrigo R Duterte lalo na sa kampanya sa mga iligal na droga. Nabawasan ang mga masasamang loob sa bansa kaya ‘yung mga bumabatikos sa Pangulo, tumulong na lang kayo para sa ikatatahimik ng bansa natin. Wala naman ding intensyon ang Pangulong Duterte kundi mapabuti ang kalagayan ng sambayanan Pilipino.

Kaya tama si cabinet secretary Jun Evasco, tumulong na lang at huwag puro batikos sa Pangulong Digong! PALABAN/GARY STA. ANA

