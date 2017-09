Eskalera ang ganda at bumata!

AYAW magbigay ng reakshon ni Luis Manzano about her former girlfriend na si Angel Locsin sa relasyon niya sa producer na si Neil Arce. “Oo, ‘wag na. Baka sabihin nagpa-presscon ako para sa kanya. Ginagamit ko pangalan niya, ang pangit naman. Ang pangit nga naman ‘di ba na ginagamit mo,” esplika ni Luis.

Agree naman kay Luis d’yan at lalo naman kaming napabilib sa TV host. May kanya-kanya na nga naman silang buhay ni Angel.

After all, super happy si Luis sa kanyang lovelife sa kanyang girlfriend na si Jessy Mendiola. Napag-uusapan na raw nila ni Jessy ang tungkol sa kasal.

“Oo naman,” pagsang-ayon ni Luis. “Kanina lang napag-usapan namin. Ako, in some degrees, siya na lang ang hinihintay ko, e. Oo, ‘yun na lang naman ako.”

Kung vocal ang kanyang ina na si Lipa Congresswoman Vilma Santos-Recto na gusto nang magkaroon ng apo kay Luis, maski siya ay gusto na rin daw niya.

“Ako gusto ko na. Hindi ko naman sinasabing ayoko. Sabi ko, ang dream ko, parang kami ni Daddy (Edu Manzano). ‘Yung sabay kaming lumalaki. Ang dami naming nagagawa ni Daddy,” lahad ni Luis.

Dugtong pa niya, “So, if nagkataon kasi, let’s say kami ni Jessy magka-baby ngayon. Magtu-25 pa lang siya. Ilang years ang parang kinuha ko sa future niya. Sabi ko nga, she has her own dreams. I have my own dreams. At the same time, meron kaming dreams para sa isa’t isa.”

Speaking of Jessy, bibida siya tampok na kwento sa “Maalaala Mo Kaya” ngayong Sabado ng gabi sa ABS-CBN pagkatapos ng “Little Big Shots.”

Very challenging ang role ni Jessy sa programa ni Charo Santos bilang babaeng hinahanap ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip.

No less than the Ultimate Drama King na si Christopher de Leon ang makakasama niya sa MMK.

Makakasama rin sa upcoming episode sina Carmi Martin, Heart Ramos, Aleck Bovic, Bobby Andrews, Neil Coleta, Johan Santos, John Manalo, Marc Acueza, Carlo Lacana, Shaun Salvador, Cathy Babao, Andrei Garcia, at Emman Vera sa direksyon ni Jeffrey Jeturian at panulat ni Benson Logronio.

—oooOooo—

Nakasalubong namin ang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez paglampas ng Dolphy Theater habang naglalakad mula sa audience entrance papasok sa loob ng old building ng ABS-CBN kamakailan.

‘Pag tama ng aming mga mata, pareho kaming nagkagulatan ni Regine.

In fairness to her, siya pa ang naunang bumati sa amin sabay tanong kung ano’ng “ganap” namin sa loob ng Kapamilya network.

Sinagot naman namin si Regine and then, we made high fives ni Songbird.

Star na star ang hitsura ni Regine that night. Fully made up and sporting a new short hairstyle na mala-syete ang cut na tawag nu’ng 80s.

Parang a-attend ng contract signing si Regine Kapamilya executives that night.

Napaka-seksi ni Regine with her red sleeveless knee-level dress. Ang laki nang ipinayat ni Songbird at mukhang bumata, huh!

Kering-keri pa rin niyang maging leading lady ulit ni Piolo Pascual, ‘di kaya si Aga Muhlach at sa kung sino pa mang leading men sa Star Cinema.

Anyway, dahil hindi namin natanong si Regine sa dahilan ng kanyang pagpunta sa ABS-CBN. Naisip na lang namin na maaaring galing sa isang event si Regine at sinundo ang kanyang mister na si Ogie Alcasid na present sa lahat halos ng musical shows sa Kapamilya network. SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

loading...