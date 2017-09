Ex-ARMM Gov. Misuari, pinaaaresto

PINAAARESTO ng Sandiganbayan 3rd Division si dating Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) Governor Nur Misuari.

Kaugnay ito sa tatlong bilang ng kasong graft at tatlong bilang ng kasong “malversation of public funds through falsification.”

Matatandaang inakusahan si Misuari kaugnay sa “textbook scam” o maanomalyang pagbili ng mga kagamitang pang-edukasyon na nagkakahalagang P115.2-milyon noong 2000 at 2001.

Iniutos din ng korte ang pag-isyu ng warrant sa mga dating opisyales ng ARMM Department of Education at mga pribadong indibidwal tulad nina Leovigilda Cinches, Pangalian Maniri, Sittie Aisa Usman, Alladin Usi, Nader Macagaan, Cristeta Ramirez at Lolita Sambeli.

Nais ng korte na magbigay ang prosekyusyon ng karagdagang katibayan laban kina Misuari at Usman.

Taong 2004 nang magsumite ng reklamo laban kina Misuari sa Office of the Ombudsman. Natapos ang audit report noong 2007.

Tinatag naman noong 2013 ang Ombudsman panel of investigators bago opisyal na kasuhan ang mga akusado sa Sandiganbayan nitong 2017.

Kilala si Nur Misuari bilang tagapagtatag ng samahang Moro Islamic Liberation Front (MILF). BOBBY TICZON

loading...