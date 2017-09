Ex-DOTC officials, pinakakasuhan sa palpak na MRT, LRT

PINAKAKASUHAN na ng minorya sa Malaking Kapulungan ng Kongreso ang lahat ng opisyal ng administrasyong Aquino na nasa likod ng pagbili ng mga palpak na bagon ng MRT at LRT.

Kasunod ito ng patuloy na pagkasira ng maraming bagon ng MRT at LRT na halos araw-araw kung magkaaberya.

Giit nina House Minority Leader Danilo Suarez, Deputy Minority Leader Lito Atienza at Kabayan party-list Rep. Harry Roque, bilyong-bilyong piso ang nasayang ng nagdaang administrasyon sa pagbili ng mga bagon na hindi naman angkop sa kasalukuyang linya ng MRT at LRT.

Banggit ni Atienza, dapat kasuhan ang mga dating tauhan ng Department of Transportation (DOTr) at patalsikin na rin ang mga kasalukuyang nagmamando sa MRT at LRT na walang magawa aniya sa mga aberya araw-araw.

“Charge all of those responsible for all of this mess. Alam naman natin kung sino ang mga ito. Sino ang mga bumili ng tren, ng mga bagon na hindi angkop sa ating rail. Fire also all the people running it now, obviously they are all incompetent and get better technically and prepared officers to run our trains,” ayon kay Atienza.

Wala aniyang dapat na iligtas sa pagsasampa ng kaso dahil ang nakaraang kapalpakan ay inaani ngayon ng administrasyong Duterte.

Banggit naman ni Suarez na sa kasalukuyan ay nababawasan nang nababawasan ang tumatakbong bagon dahil ginagawa na lamang ng paraan upang ito’y umangkop sa riles.

“Kung iyong binili nilang train ay compatible sa track natin ay wala tayong problema. Ang nangyayayri diyan iyong route ng maintenance ay hindi nagagawa. Lakad na lang ng lakad in where it really affects the performance of the train,” sinabi naman ni Suarez.

Mungkahi naman ni Roque ay kalimutan muna ng administrasyong Duterte kung sa harap ng ilan ay magisng benggador sapagkat mahalagang papanagutin ang mga pasimuno sa palpak na operasyon ng MRT-LRT.

Ito aniya’y kagagawan ng mga palpak na opisyal ng adminsitrasyong Aquino na nagsayang lamang ng pera.

“Bilyong-bilyon ang nagastos, hindi nagagamit ngayon, itinapon lang ang pera bagama’t ayaw ng administrasyong Duterte na maging benggador, eh, panahon para magkaroon ng pananagutan ang mga nanilbihan diyan sa DOTC,” ani Roque. MELIZA MALUNTAG

loading...