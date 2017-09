Ex-PDEA officer huli sa buy-bust ops, P1.5M shabu kumpiskado

SWAK sa kulungan ang isang dating Dangerous Drug Regulation Officer (DDRO) ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) matapos madakip sa Tacloban City matapos magbenta ng shabu nitong nakalipas na Linggo.

Kinilala ni PDEA Officer-in-Charge Jesus A Fajardo ang suspek na si Julius KatangKatang, 35, ng Brgy. San Roque, Jaro, Leyte.

Si KatangKatang ay dating nagtrabaho sa PDEA Regional Office VIII (PDEA ROVIII) bilang DDRO na ang kanyang trabaho ay kabilang ang evaluation at processing ng lisensya ng medical practitioners at registered stakeholders na nag-aaplay ng issuance ng controlled precursors at essential chemicals (CPECs) at dangerous drugs licenses.

Nasibak siya sa trabaho dahil umano sa madalas na pagliban ng walang kaukulang official leave (AWOL) simula Pebrero 2017.

Nitong nakalipas na Agosto 29, 2017 dakong alas 8:45 ng gabi ang pinagsanib na element ng PDEA ROVIII sa ilalim ni Director Edgar Jubay, Tacloban City Police Office-CPDEU at 8th MIB, Philippine Army ay nadakip si KatangKatang sa isinagawang buy-bust operation sa Brgy. 33, P. Burgos St., Tacloban City.

Nakumpiska sa suspek ang pitong transparent plalstic sachets na naglalaman ng shabu, na may timbang na 300 gramo at may market value na P1,500,000 at iba’t ibang drug paraphernalia.

Nahaharap ngayong sa kasong paglabag sa Section 5 (Sale of Dangerous Drugs),Section 11 (Possession of Dangerous Drugs) at Section 12 (Possession of Drug Paraphernalia), Article II of Republic Act 9165, na mas kilala sa the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang suspek. SANTI CELARIO

loading...