Fiesta ng mga buntis!

VISIBLE na naman ang aktor na si Piolo Pascual sa pagpo-promote ng isang Fun Run event ng SunLife na yearly nitong pinagtutunan ng pansin na ngayo’y may temang SunPiology Duo Event.

Bago pa siya mag-preskon sa Fun Run sa Global City, sinorpresa pa ni Piolo ang noontime programang “It’s Showtime” para i-promote ang kanilang movie ni Toni Gonzaga.

Nakipaglaro pa si Piolo sa “Cash-Ya” segment ng programa kasama ang team Vice with Joshua Garcia, Jerome Ponce at Loisa Andallo.. Dahil malapit na ang pinaghahandaang Star Magic ball, hindi maiwasang itanong kay Piolo ang kanyang preparasyon para sa nalalapit na Star Magic Ball, kabilang na ang kanyang magiging date sa gabi ng September 30? “Hindi ko alam e, I’ll cross the bridge when I get there,” paiwas na sagot ni Piolo.

Pero ayon pa kay Piolo na tuwing Star Magic Ball ay nakasanayan na nila ni Shaina na sila ang magkasama sa gabi ng kasiyahan.

“Buti pa yung anak ko (Iñigo Pascual) may date na, ” sabay tawa.

Patuloy niya, “No, but if there’s anyone naman, Shaina and I have been going there not just as a couple or even together but we always end up looking for each other, it’s become a yearly tradition,” sey ng aktor..

Dagdag pa ni Piolo kung sakaling wala man talagang kasama si Shaina ng gabing iyon ay handa siyang samahan si Shaina.

“With due respect to her, if she’s not gonna be with anyone I’ll be there for her,” pahayag ni Piolo.

—@@@—

May baby boom sa showbiz natin ngayong taon.

First to mention ay ang pinakakaabangang pagluluwal ng first baby nina Vic Sotto at Pauleen Luna in a month or so.

Naunahan lamang sila ng showbiz couple na sina Aljur Abrenica at Kylie Padilla nang isilang ang kanilang baby last August, at one month old na ang kanilang baby Alas last week.

Sina Neri Naig at Chito Miranda ng bandang Parokya ni Edgar ay ngayong taon din due ang first baby.

Of course, humahabol pa sa line-up among showbiz personalities na buntis ay ang komedyanang si Pokwang na on her fourth month of pregnancy courtesy of Lee O’ Brian, isang US part-time actor at ngayo’y nag-aartista na rin sa bansa.

May Kaye Abad pa na buntis rin sa karelasyong si Paul Jake Castillo, dating PBB housemate.

At kasunod nito’y ang pagdideklara din ni Sarah Labatti last week na siya’y 7-week pregnant sa kanilang second child ng aktor na si Richard Gutierrez.

Ibinuyangyang na rin ni Michelle Madrigal sa social media ang namimintog niyang tiyan courtesy of her US football player fiancee at US based na ang dating Kapamilya actress.

And another surprise, isa pang Kapamilya star is having a baby this year, walang iba kundi ang actress na si Isabelle Daza at kanyang kinumpirma sa online that she will become a mother soon.

Sa isang panayam nito sa Preview Magazine, ang akala ni Isabelle it was a hormonal imbalance at the beginning. But it turned out to be the early signs of pregnancy.

The actress took a pregnancy test and her doctor confirmed that a baby is coming her way.

“I had no words. I was just pointing at the pregnancy test. And Adrien (Semblat, her husband) was like ‘What is that? I don’t know what that is! Is that a thermometer,'” alala niya.

Belle relayed that she has been experiencing nausea and uncontrollable cravings since becoming pregnant.

While she confessed feeling anxious, more than anything, the Kapamilya star is elated about the new chapter that is about to unfold in her life.

“[I’m] scared of the responsibility! But at the same time, I’m so excited,” pahayag pa ni Isabelle. ADOREABLE/ ADOR V. SALUTA

