Ginebra pasok na sa semis, tinambakan ang SMB

HINADLANGAN ng Barangay Ginebra San Miguel ang inaabot na Grand Slam title ng San Miguel Beermen matapos na tambakan nila ito sa kanilang paghaharap sa quarterfinals ng PBA Governors’ Cup sa iskor na 104-84.

Nanguna sa panalo ng Gins si Justin Brownlee na nakapagtala ng 37 points at 12 rebounds na may apat na blocks.

Ayon kay Ginebra coach Tim Cone, hindi nila akalaing matatalo nila ang Beermen dahil naglaro lamang sila at ginawa lamang nila ang kanilang makakaya.

Susunod na makakaharap naman ng Gins ang sinomang manalo sa pagitan ng Rain or Shine at TNT.

Samantala, pinigilan ng Rain or Shine Elasto Painters ang TNT KaTropa na makapasok agad semifinals matapos na talunin nila ito, 106-102, sa quarterfinals ng PBA Governors’ Cup.

Bumida sa panalo ng Painters ang 31 points at 15 rebounds ni J’Nathan Bullock habang mayroong 15 points anim na assists at siyam na rebounds naman ang naiambag ni Gabe Norwood at 13 points at walong rebounds naman si Raymond Almazan.

Umabot pa sa 20 ang kalamangan ng Rain or Shine, 102-82, sa huling 6:30 na minuto ang natitira sa last quarter hanggang nahabol ito ng TNT.

Nakatakda naman sa Biyernes ang sudden-death match ng dalawang koponan para malaman kung sino ang makakapasok sa semifinal round. BOBBY TICZON

