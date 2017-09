Gobyerno kukuha ng 100k bagong titser, pulis, bumbero sa 2018

NAKATAKDANG kumalap ng mahigit 100,000 bagong tauhan ang pamahalaan sa susunod na taon partikular ang pagkuha ng bagong titser, pulis at bumbero sa halagang P35-bilyon na inilaan sa unang taong sahod nito, ayon kay Senate President Pro-Tempore Ralph Recto kahapon.

Sinabi ni Recto na bagong posisyon ang pinaglaanan ng naturang pondo at hindi kasali dito ang recruitment upang punan ang natiwalag, nagbitiw, nadismis o namatay na tauhan.

Aniya, pinakamalaking bilang ng bagong personnel ay nakalaan sa Department of Education (DepEd) na nakatakdang kumuha ng 81,100 teaching slots simula sa Enero ng susunod na taon.

Mula rito, 43,732 ang ilalagay sa kindergarten at elementarya, 1,944 sa special education, 35,192 sa junior high school, at 232 sa senior high school.

Pangalawa sa may pinakamalaking recruitment ang Philippine National Police (PNP) na pinayagang kumalap ng 10,000 entry-level Police Officers 1 positions.

“Sakaling makalap sila, tataas ang bilang ng unipormadong pulis sa 194, 410 kaya’t magkakaroon ng 1:511 policeman to population ratio.

Kasama rin sa panukala ang pangangalap ng 1,000 jail officers 1 upang matugunan ang pangangailangan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa pagtaas ng bilang ng inmate sa 2018.

Pinayagan din ang Bureau of Fire Protection (BFP), isa pang ahensiya ng Department of Interior and Local Government (DILG) na kumalap ng panibagong 2,000 Fire Officer 1, mas mababa sa kailangang 25,000 dagdag na bumbero.

“Nakatali sa paglago ng populasyon ang pangangalap ng bagong titser at pulis,” ayon kay Recto.

“There is a cop-to-citizen ratio that must be maintained. And 40 more students enrolled in public schools would require the hiring of one teacher. Forty is the number of babies born every 10 minutes in this country,” dagdag niya. ERNIE REYES

