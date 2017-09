Ilang Katoliko bad trip kay Lloydie

TULUYAN na raw nabaliw si John Lloyd Cruz hindi lamang sa pagmamahal kay Ellen Adarna kundi literal na praning na raw ito dahil sa kung anu-anong mga ipinopost nito sa social media.

Yong pagpost ni Ellen na pakikipag-selfie si John Lloyd sa tangke ng gasul at sa tabi ng aso ay nakatatawa pa, ngunit itong pagpost mismo ng aktor ng larawan ng tatlong ebs na nasa enedoro ay super kadiri at wala na raw sa ayos.

At lalong walang kapatawaran ay itong blasphemous act niya against Jesus Christ kung saan nagposte siya ng crucifix na ang mukha ni Jesus ay parang sa kapre. Susme!

Kaya nga may mga fan siya na binawi na ang paghanga sa kanya.

Lalo na yong mga Katoliko na hindi mapigilan ang sarili dahil talagang direktang tumama raw sa kanila ang ginawa ni JLC.

Wala raw respeto ang huli sa krus.

Naku, ano kayang damage control ang gagawin ng kanyang kampo?

***

GABBY CONCEPCION, HINDI NA NAPIGILAN ANG GALIT KAY RYZA CENON

Sa patuloy na pamamayagpag ng Ika-6 Na Utos bilang numero unong daytime show sa bansa, nafeel namin na narinig na ni Gabby Concepcion ang hinaing ng viewers tungkol sa kasamaan ng ugali ni Georgia na ginagampanan ni Ryza Cenon.

Na-witness na kasi namin sa nakaraang episode ang sobrang galit ng karakter niya as Rome sa dating kinakasama nang sakalin niya ito sa paghaharap nila.

We can’t blame him if ganito rin ang reaksyon niya.

Ikaw ba naman kasi ang nasa sitwasyon ni Rome kung malaman mong ninakaw ang anak mo na wala pang kamuwang-muwang, di ba?

Hindi nagpapigil si Rome na ibuhos ang lahat ng galit sa dating kinakasama kahit na maraming pulis ang nakapaligid sa kanya.

Talagang sumuko na si Rome sa pag-intindi sa’yo, Georgia!

Ano pa kaya ang malalaman ni Rome tungkol sa kasamaan ni Georgia?

At paano niya matutulungan si Emma (Sunshine Dizon) laban dito ngayong nakakulong pa rin siya? Yan ang dapat abangan!

***

MAY MAY ENTRATA SUPER SWEET SA MEDIA

May nakaaaliw na ugali itong si May May Entrata na hindi namin nakalilimutan.

Dahil tahimik lang sa isang tabi ang inyong lingkod sa presscon ng “Loving in Tandem” na pinagbibidahan nina Edward Barber, Marco Gallo, Kisses Delavin, at May May, mismong ang huli na ang bumati sa amin at talagang walang halong kaplastikan ang kanyang mga ngiti.

Gusto pa niyang yumakap kaya lang baka magselos si Edward kaya tumabi-tabi na lang kami. Hehehe!

Kidding aside, sana hindi mawala ang magandang katangiang ito ni May.

Ang “Riding in Loving” ay palabas pa rin sa mga sinehan sa buong bansa a maganda ang outcome sa box-office considering na walang gaanong big names na kasali sa pelikula.

***

For comments, suggestions & news feed, text me at #09234703506/#09074582883 or email at kuya_abepaul@yahoo.com. Please listen to DWIZ’s Star na Star program from 11:00-12:00 pm, Monday to Friday. Mabalos! PAPAK!/ABE PAULITE

loading...