Jinggoy Estrada nakalaya na

MATAPOS ang tatlong-taong pagkakakulong, nakalaya na rin si dating senator Jinggoy Estrada sa Philippine National Police (PNP) Custodial Center sa Camp Crame kaninang Sabado ng tanghali.

Si Estrada, na inakusahan ng kasong plunder at anti-graft and corruption charges, ay pinalaya sa detention cell dakong 12:30 p.m. matapos magbayad ng P1.33-milyong bail ang kanyang abogado sa Sandiganbayan.

Ginawa ang hakbang isang araw matapos nagdesisyon ang anti-graft court na “there was no strong evidence” that Estrada was the “main plunderer” in the alleged P10-billion pork barrel scam.

Sinabi ng Sandiganbayan na ang negosyanteng si Janet Lim-Napoles, na siyang mastermind sa corruption scheme, ang siyang lumabas na may “extensive control” sa naturang scam.

Noong nakaraang taon lamang, ibinasura ng korte na may ibang composition of judges ang bail plea ni Estrada dahil sa kaukulangan ng merito.

Ang plunder ay isang non-bailable offense. BOBBY TICZON

