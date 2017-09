Kabataang bagong recruit, ipangsasabak ng Maute vs militar

DAHIL desperado na, plano ng Maute group na ipangtapat ang kanilang bagong recruit na mga kabataan laban sa militar sa Marawi City, ayon sa pahayag kaninang Sabado ng umaga ng military spokesman.

“Noong araw ay hindi sila napro-front line pero ngayon dahil sa desperadong kondisyon nila maaring ilabas nila ang mga batang ito,” pahayag ni Armed Forces of the Philippines (AFP) spokesman Brigadier General Restituto Padilla.

Nauna nang sinabi ni AFP chief of staff General Eduardo Año na nakorner ng tropa ng military ang Maute group sa 500-sqaure meter area sa war torn city.

Pinaniniwalaan pa rin na ang mga terrorist leader na sina Maute brother Abdullah at Omar at Isnilon Hapilon at buhay pa at nakalungga pa rin sa hindi malamang lugar.

Ang operasyon laban kay Hapilon sa Marawi City ay nagresulta kaya sumiklab ang kaguluhan noong Mayo 23, na humantong sa pagdeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Martial law sa Mindanao.

Sa kabila nito, sinabi ni Padilla na tatangkain pa rin nilang masagip ang mga batang Maute group recruits.

“Pero kami po ay susubukan pa rin namin sila i-rescue at makuha… pero ‘yan po ang ating ginagawa sinisikap nating ma-rescue ang mga hostage at maisalba itong mga batang ito,” pahayag nito.

Pero kung sila ay armado at puputukan ang tropa, sinabi ni Padilla na mapipilitan ang mjga sundalo na gumanto ng putok para ipagtanggol ang kanilang sarili.

“Napakasakit pakinggan, tama po kayo, medyo maramirami ang kanilang hinikayat na mga bata na pumasok at kanilang binrainwash at naging parte ng kanilang grupo… Nakakaawa na isipin na itong mga batang ito sa murang edad ay naging parte sa ganitong napakarumaldumal na krimen,” malungkot na pahayag ng military spokesman. BOBBY TICZON

loading...