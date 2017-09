‘Kiko’ balik-LPA, signal #1 nakataas sa 2 lugar

MAGIGING isang low pressure area (LPA) na lamang ang tropical depression Kiko kapag tumama ito ng kalupaan.

Gayunman, sinabi ng Pagasa na napanatili pa rin ang kanyang lakas habang kumikilos patungong dulo ng Northern Luzon.

Sinabi ni Pagasa Weather Specialist Nikos Peñaranda, na nasa 55 kph pa rin ang lakas ng hangin ng naturang bagyo at may pagbugsong aabot ng 65 kph.

Huling namataan ang tropical depression sa layong 350 km silangan ng Tuguegarao, Cagayan.

Bumilis naman ang bagyo na mula 15 kph ay naging 17 kph na ito. Nagbago rin ito ng direksyon mula west north-west ay naging northwest ito.

Dahil dito, hindi na tutumbukin ng bagyo ang Cagayan dahil lumihis na ito at patungo na ng Batanes kaya’t tinanggal na rin ang tropical cyclone warning signal sa ilang lugar.

Sa ngayon ay nakataas na lang ang atropical cyclone warning signal no. 1 sa Cagayan, Batanes at Babuyan Group of Island at natanggal na rito ang Ilocos Norte at Apayao.

Samantala, asahan pa rin ang biglaang malakas na pag ulan sa gabi at madaling-araw sa Metro Manila. BOBBY TICZON

