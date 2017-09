Launch missile ng North Korea, dangerous act – Malakanyang

“THAT is a very dangerous act by the North Korean.”

Ito ang reaksyon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa muling pagpapakawala ng North Korea ng isang hindi pa tukoy na missile na bumagsak sa Northern Japan.

“First, they keep flying those… sending those missiles up without any reason siguro except to scare us here, the neighboring countries. Pangalawa, their technology’s not accurate. Or they might be aiming for some other, but it will drop into another country like the Philippines. Even the President is very much concerned about these missiles from North Korea. So natatakot tayo diyan. Very concerning,” anito sa Bangon Marawi briefing sa Kalayaan Hall, Malakanyang.

Tiniyak naman ni Sec. Lorenzana na may plano ang pamahalaan na agad na ilikas ang mga Pinoy na nasa South Korea, Japan, at maging sa Guam kapag nagkaroon ng gulo sa ginawa ng North Korea.

Matatandaang unang nagpakawala ng missile ang North Korea noong Agosto 29 na tumama sa Japan at ang debris nito ay bumagsak sa karagatan ng Hokkaido.

Ang pangalawa naman ay bumagsak sa Pacific Ocean.

Inamin ni Sec. Lorenzana na walang air raid shelters at anti-ballistic missile defense system ang Pilipinas.

Sa ulat, sinabi ng South Korea military, ang missile ay mula sa Sunan district, Pyongyag patungo sa direksyong pa-eastward o pasilangan.

Inaalam na ng South Korean at U.S. militaries ang detalye ng missile launch.

Subalit sa ulat ng Japan NHK Televison, ang missile ay lumipad sa bahagi ng Japan.

Nagpatawag na ang presidential Blue House ng South Korea ng National Security Council meeting.

Ang missile launch ng NoKor ay nangyari makalipas ang ilang araw mula nang magbanta ang bansa na pahihinain ang Japan at isadlak ang Amerika sa “ashes and darkness.”

Ito’y dahil sa pagsuporta ng dalawang bansa sa isang resolusyon ng UN Security Council ukol sa pagpapataw ng mga bagong sanction laban sa NoKor kaugnay sa September 3 nuclear test nito. KRIS JOSE

