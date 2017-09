LIBONG KABATAANG PINOY SAGIPIN SA USA

NAGDESISYON na si American President Donald Trump na palayasin ang mga kabataang illegal alien sa kanyang bansa upang magamit ang mga pondo sa mga nasabing aliean para sa mga mamamayang Amerikano.

Pagtupad umano ito sa pangako ni Trump noong panahon ng kanyang kampanyang pampanguluhan na dapat unahin niyang paglingkuran ang kanyang nasasakupan kaysa mga dayuhan.

At pinaniniwalaang isa ang pangakong ito sa mga pangunahing dahilan para iboto siya bilang Pangulo.

800,000 ALIEN

Mahigit sa 800,000 kabataan ang itinuturing na illegal alien sa Amerika at tiyak na libo-libo rito ang Filipino.

Ito ang mga kabataang dinala ng kanilang mga dayuhang magulang sa nasabing bansa ngunit walang sapat na dokumento upang manirahan sila nang permanente o maging American citizen doon.

Noong 2012 at sa panahon ni dating Pangulong Barack Obama, nabigyan ang mga kabataang ito na edad 16 pababa ng tyansa na makapagtrabaho o makapatapos ng pag-aaral sa Amerika.

Marami ang nakinabang at nagpapatuloy na makinabang sa programang ito na tinawag na “Dreamers Program” dahil sa Amerika lang nila makikita o matatagpuan ang mga pundasyon at oportunidad para sa magandang buhay at tiyak na kinabukasan.

Ngunit gusto nang wakasan ito ni Trump na naglaan ng anim na buwan bilang paghahanda ng deportasyon.

AYUDA NG GOBYERNO

Kung matutuloy ang aksyon ni Trump at hindi ito mapigilan ng Kongreso ng Amerika na tumututol sa aksyon, dapat lang na paghandaan na ito ng gobyerno.

Maaaring magiging problema ang mga dokumento para sa maayos nilang pag-uwi at sa pamasahe nila.

Pagdating nila sa Pilipinas, paano rin ang mga nasimulang pag-aaral ng mga kabataang ito na ang sistema ay maaaring kaiba sa sistema ng Pilipinas?

Nangangahulugan na maglalaan ang pamahalaan ng malaking pondo, tamang tauhan at iba pa bilang pansalo sa mga Filipinong ide-deport o palalayasin ni Trump.

Sa ating pagsubaybay sa ating pamahalaan, bagong-bago ang pangyayaring ito kaya naman maaaring hindi basta makakilos ang pamahalaan.

Ngunit usapin ito ng emergency na dapat na paglaanan ng pamahalaan ng tamang atensyon.

PAG-ARALAN

Isa sa mga pangunahin at kagyat na dapat gawin ng pamahalaan ang pagbibilang ng mga apektadong kabataang Pinoy sa problema.

Ikalawa ang uri ng mga ito upang mabigyan ang mga ito ng karampatang ayuda gaya nga ng handang pagpasok ng mga ito sa mga eskwelahan o trabaho.

Maaaring maging bahagi rin ng paghahanda ang pagtulong sa mga magulang na balikatin ang mga gastos at iba pang responsibilidad sa pagtangkilik at pag-ayuda sa mga magiging biktima.

Ang lahat ng pwersa ng pamahalaan, mula sa pambansang pamahalaan hanggang sa mga lokal na pamahalaan ay dapat na ihanda.

Alalahaning usaping eskwela lamang, maraming naitayong kolehiyo at unibersidad na kontrolado ng mga lokal na pamahalaan.

Paano pakilusin ang mga ito na isama ang mga kabataang Pinoy mula Amerika bilang estudyante sa mga eskwelahang ito?

PIGILIN SILA

Isa sa mga dapat ding gawin ng pamahalaan ang pagpigil sa mga Filipino na magdala ng mga kabataan sa Amerika nang walang sapat na dokumento.

Ito’y gaya ng ginagawa ng pamahalaan na pagpigil sa mga overseas Filipino worker na pumunta sa mga bansang may panganib sa seguridad at pambabalasubas sa mga ito ng mga employer.

Maganda ring makipagtulungan na rin ang pamahalaang Pilipinas sa embahada ng Amerika sa bansa para sa pagsala sa mga kabataang Filipino na nagnanais na pumunta roon at dito pa lang ay maharang na ang mga ito.

MAGANDANG PROGRAMA

Sa ngayon, nagsisimula na ang libreng edukasyon sa mga kolehiyo at unibersidad sa Pilipinas, lalo na sa mga pampublikong paaralan, kasama na ang mga lokal na eskwelahan at mga kontrolado ng Technical Education, Skill and Development Authroity.

Dapat na maikampanya ang programang ito sa mga nasabing kabataan at magulang ng mga ito bilang pamigil ng pag-alis ng mga kabataang Pinoy papuntang Amerika at pagsalo na rin sa mga nag-aaral sa nasabing bansa na maaaring maudlot dahil nga sa programa ni Trump.

Dapat ding mailinaw sa mga kabataan ang kanilang halaga sa pagtulong sa bansa na umunlad upang hindi na nila kailangan pang mandayuhan at doon humanap ng kanilang pag-asa na mabuhay nang disente at may kinabukasan.

Ang napakahalagang usapin dito ay kung paano magtulungan ang pamahalaan at mamamayan para sa mga kabataan.

oOo

