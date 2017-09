Limited lang ang kakayahan at ham actress talaga!

LALONG waley ang dating ni Maine Mendoza nang ipalabas ang Boni Ilagan story na ginampanan ni Alden Richards for GMA.

Story ng isang activist ang role ni Alden at umani siya ng papuri sa Alaala ng GMA.

Ipinakita sa kuwneot ang kahindik-hindik na sinapit ng mga tao during Martial Law.

Sa social media, kaliwa’t kanang praises ang inabot ni Alden.

With that ay nagmukha tuloy na walang silbi ang mga batikos sa kanya lately.

Of course, na-compare si Alden kay Maine. Until now kasi ay walang solid project si Maine which would project her being a serious artist.

Limited naman kasi ang kakayahan sa acting ni Maine. Wala siyang puwedeng ipagmalaki sa acting department dahil until now ay bano pa rin siyang umarte.

Speaking of Maine, marami ang naplastikan sa kanyang mga fans. Noong una kasi ay super bash sila kay Sarah Geronimo dahil ito ang kapartner ni Alden sa isang commercial.

Now, merong picture si Maine with Sarah kaya naman todo praise ang fans ni Maine.

Spell plastic?

Naku, tiyak na kukuyugin na naman kami ng fans ni Maine nito. Knowing them, they will call us names.

But do we care?

No. actually, we enjoy reading their bashing sa Twitter. Meron nga kaming regular basher na nagngingitngit sa galit sa amin. Continue bashing us.

We enjoy it. Actually, comic relief para sa amin ang mga hanash ninyo sa Twitter. Nakaaaliw kayo.

Nakatatawa kayo. We enjoy your idiotic shenanigans.

***

Ayaw pa ring paawat nina Ellen Adarna at John Lloyd Cruz.

Hindi sila nagpapatinag sa intriga at kontrobersiya. Matapos ang mga nakakalokang photos at videos ni John Lloyd ay sige pa rin sila sa kanilang special friendship.

Of late, nag-post si Ellen ng photo ni John Lloyd Cruz who was caught painting. Parang abstract painting yata ang kanyang ginawa.

It appears na Ellen was ramming into the collective throats of their bashers na mamatay kayo sa inggit but we enjoy each other’s company.

Pinalalabas ni Ellen na more than companionship at bantering in between pagtungga ng alak ay meron something in common sa dalawa – art.

With this, nakikita namin na hindi titigil ang dalawa sa kanilang special friendship. Enjoy na enjoy kasi sila sa isa’t isa, kesehodang i-bash pa sila sa social media.

Anyway, hindi naman yata affected si John Lloyd lalo pa’t meron siyang post ng panibagong endorsement.

Kaya lang, lahat halos ay ayaw kay Ellen. Pinalalabas nilang hindi ito good influence sa binata.

So, mamatay na lang kayong lahat sa inggit kay Ellen. UNCUT/ ALEX BROSAS

