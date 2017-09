Lovers arestado sa bawal na pag-ibig

TIMBOG ang magkalaguyo matapos mahuli sa akto sa loob ng isang motel ng tunay na mister kaninang umaga sa Malabon City.

Si Marian (hindi tunay na pangalan) at ang kanyang kalaguyo na si Jaime De Vera, pawang nasa hustong gulang, ang inaresto ng mga tauhan ng Malabon Police Women and Children’s Protection Desk (WCPD) matapos sampahan ng kaso ng tunay na asawa ni Marian ng mahuli sa akto ang magkalaguyo sa loob ng Malabon Hotel sa kahabaan ng General Luna Avenue, Brgy. Ibaba pasado alas-11:00 kahapon ng umaga

Ayon sa ulat ni Senior Insp. Rosility Avila, chief ng Malabon WCPD lumalabas na nakatanggap ng impormasyon ang asawa ni Marian na nakitang pumasok umano ang dalawa sa nasabing motel.

Dahil dito agad humingi ng tulong ang asawa ni Marian sa mga tauhan ng pulis at barangay official at kanilang pinuntahan ang kwarto ng nasabing motel at dito huli sa akto ang magkalaguyo.

Pormal na sinamphan ng kasong adultery ng mister ang kanyang misis at ang kanyang kalaguyo sa Malabon City Prosecutors Office.

Ayon kay Malabon police investigator head Insp. Paul Dennis Javier sakaling mapatunayan na guilty ang dalawa maaaring makukulong sila ng hanggang anim na taon sa ilalim ng Revised Penal Code. ROGER PANIZAL

loading...