Maingat at natuto na!

TAPOS na ang “bagyo” sa buhay ng Tawag ng Tanghalan grand champion Noven Belleza. Dinismis na raw ang kasong isinampa sa kanya ng isang local singer from Cebu na nag-akusa sa kanya nang pangri-reyp. Agosto ‘yun nang maging guest sa “Pusuan Mo si Vice Ganda sa Cebu”, at pagkatapos ng kanyang guestings, nangyari daw ang lahat na ikinabigla ng mga Novenatics na may followers rin abroad.

Nito lang buwan ng September, pinawalang-sala ng Cebu Trial Court si Noven dahil nag-withdraw na ang complainant at hindi na ito sumisipot sa kanilang hearing. Sa tanong kay Noven sa preskon at induction ng OPM sa mga kasamahan niyang mga singer ng Tawag ng Tanghalan gaya nina Eumee, Sam Mangubat, Marielle Montellano, Froilan Canlas Rachel Gabreza, Pauline Agupitan, Maricel Callo, Lucky Robles, Gidget dela Llana at Hazely Cascano, kanyang sinabi na sa umpisa pa lang ay hindi siya nasindak sa paratang sa kanya ng nasabing singer from Cebu,” Alam ko kasi ang katotohanan, na wala akong ginawa sa kanya,” bungad ni Noven.

“Nahihiya lang ako sa mga magulang ko na apektado sa nangyari, may mga kapatid din akong babae at naaawa ako sa kanila,” sey pa ng TNT grand champion. Ngayo’y tuloy-tuloy na ang career ng binatang singer from Negros at aniya’y, “Mahirap nang magtiwala sa ibang tao at ‘yun ang aral na napulot ko,” aniya.

—@@@—

Iiniismiran lamang ni Arci Muñoz ang balitang sumailalim na naman siya sa panibagong plastic surgery. Kung totoo man na nagparetoke siya, wala raw siyang nakikitang masama sa kanyang ginawang body enhancement.

Kapansin-pansin raw ang pagbabago ng anyo nang Kapamilya actress, kumpara noong nagpu-promote siya ng pelikula ni Gerald Anderson, ang Can We Still Be Friends, bandang buwan ng Mayo at Hunyo.

Trending topic din sa Twitter nitong Huwebes, September 27, ang unang paglabas ni Arci sa ABS-CBN daytime series na Ikaw Lang Ang Iibigin.

Pinuna ng netizens ang malaking pagbabago sa hitsura ng aktres at hindi niya ito idini-denay.

Pahayag ng actress, “It’s my life, my rules,” kanyang bungad. Wala man daw siyang dapat i-deny.

“Deny? No, never, what’s wrong with that? As if naman I committed a crime,” kanyang punto.

Hindi rin daw siya nagpapaapekto sa pamba-bash na ginagawa sa kanya ng ilang netizens.

“Hindi ako nagbabasa. Actually, hindi naman ako mahilig sa social media. Sabi ko nga, I’m just really amazed how people have so much time, they have so much time to things like this.

“I just really don’t give, you know it already.”

Samantala, sa kabila ng pag-amin tungkol sa relasyon niya sa Chinese businessman na si Anthony Ng, ayaw isapubliko ni Arci ang tungkol sa relasyon nila. Katuwiran niya, “Okay naman, okay naman kami. Tahimik, masaya…I think it’s better na ganun. He’s really a very private person and I don’t wanna invade his privacy just because, ‘di ba… siyempre, pati part na ‘yun ng buhay ko, ipa-publicize pa?”

Ipinakilala na rin daw siya sa pamilya ng kanyang bf.

“Yeah, sobrang bait, they welcome me to their family na parang anak nga nila ako, kasi only child siya. Feeling ko nga, ako ‘yung anak…

“Sinasabi nga niya, ‘Bakit parang ikaw yung anak?’ Kasi mas inaasikaso ako, ayun.” Masaya niyang pagtatapos. ADOREABLE!/ADOR SALUTA

loading...