Makabayan bloc kalas na sa super majority

KUMALAS na sa super majority sa Malaking Kapulungan ng Kongreso ang Makabayan bloc.

Ito ay upang paigtingin pa ang pagtutol nila sa administrasyong Duterte na anila’y hindi na makatao.

Sa manifesto na ipinahayag ng pitong partylist congressmen ay binanggit na sumuporta sila sa administrasyong Duterte sa pagbubukas ng 17th Congress para suportahan ang pangakong pagbabago ni Pangulong Duterte.

Kabilang dito ang pagpapatuloy sa usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), pagpapalaya sa mga political prisoners at pagkalas sa US.

Agad namang ipinarating ni ACT Teacher Rep. Antonio Tinio kay House Majority Leader ang kanilang desisyon ngunit mananatili itong independent bloc.

Lumagda sa pahayag sina Rep. Antonio Tinio at France Castro ng Act Teachers, Rep. Emmi de Jesus at Rep. Arlene Brosas Gabriela Women’s Party, Rep. Carlos Isagani Zarate ng

Bayan Muna, Rep. Ariel Casilao ng Anakpawis at Rep. Sarah Elago ng Kabataan. MELIZA MALUNTAG

