MGA TULAK!

NASABAT kahapon sa isinagawang buy-bust operation ng Manila Police District Baseco PCP Sector at MPD Station 5 Intelligence Section sa pangunguna nina C/Insp. Dionelle Brannon at S/Insp. Salvador Iñigo, Jr. sina Kim Roqueno, 24, at Arnel Abdul, 36, alyas Barra, kapwa ng 14th St., Port Area, Manila na umano’y tulak na nagsusuplay ng shabu sa mga truck driver sa Port Area kung saa nabawi sa dalawa ang P10,000 halaga ng shabu at mga paraphernalia. CRISMON HERAMIS

