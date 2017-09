MMA champion Folayang, todo praktis para kay Nguyen

NAGE-ENSAYO na si ONE lightweight world champion Eduard “The Landslide” Folayang para sa kanyang pakikpagtuos kay ONE featherweight champion Martin Nguyen.

Magsasagupaan ang dalawa sa cross-divisional showdown na ONE: Legends of the World na magaganap sa Metro Manila sa Nobyembre 10.

Ayon sa Igorot fighter, pangunahin sa kanya ngayon ang endurance training at pinag-aaralan niya din ang mga gagamitin niyang estratehiya para malabanan niya ang mga pag-atake ni Nguyen.

Tiniyak ni Folayang sa mga fans nito ang magandang laban sa pagitan nila ng Australian fighter.

Kaugnay nito, inamin ng Igorot fighter na hindi niya inaasahan na si Nguyen ang susunod na magiging challenger nito.

Ipinaliwanag niya na ito ay dahil magkaiba sila ng dibisyon ngunit naniniwala ito na may nakita ang MMA promotions na pagkakatulad nila kaya napili silang magbakbakan.

Dahil dito, sinabi ni Folayang na kailangan niyang labanan ang sino mang susubok na umagaw sa hawak niyang titulo.

Sa ngayon at hawak ng 33-anyos na Cordilleran artist ang professional record na 18 wins at 5 losses habang si Nguyen naman ay may 9 wins at 1 loss. BOBBY TICZON

