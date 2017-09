Nabihag pati mga kapwa artista sa alindog ni Rhian sa Iceland!

IDINISPLAY ni Rhian Ramos ang nakakagigil niyang katawan nang magbakasyon sa bansang Iceland.

First time niyang nakarating sa naturang bansa kaya agad-agad na nagpakuha at nag-post sa magagandang lugar sa Iceland.

Kahit malamig ang panahon sa naturang bansa ay walang pakialam na nagpakuha ito ng naka-two piece bikini na kapag nakita mo ay siguradong titigil ka at pagmamasdan nang matagal dahil sa kanyang mala-diyosang katawan.

Katunayan ay napuno ng likes at comment ang Instagram post ni Rhian, lalo na yung nakatwo piece red bikini siya kung saan kitang-kita ang pinatattoo niya sa kanyang balakang.

May kuha siyang nakaharap at naka-side view na bakat na bakat ang curve ng kanyang butt na siguradong panggigilan ng mga barakong niyang followers.

“Finally doing what everyone`s been telling me to! Blue Lagoon,” caption ni Rhian sa kanyang napakaseksing pose sa pamosong Blue Lagoon ng Iceland.

Dahil nabighani sa ganda ng Iceland, nangako si Rhian na muli raw siyang babalik doon.

“That`s it for Iceland! Definitely. Definitely coming back. For now, just happy to be back home in warm Metro Manila,” caption pa ni Rhian.

Nakagugulat at nakabibighani talaga ang kaseksihan ni Rhian kaya pati kapwa celebrities ay nag-comment din sa mga sexy photos niya. Nag-comment at napahanga nga niya sina Maxene Magalona, Iza Calzado, Chynna Ortaleza, Diana Zubiri at Lovi Poe.

Sigurado sa ipinakitang kaseksihan ni Rhian ay hindi kami magtataka kung biglang dagsain siya ng offer. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

loading...