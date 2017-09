Napoles gusto na rin makalaya

SA paglaya ni dating Senator Jinggoy Estrada nitong Sabado sa pagkakakulong, nagpahiwatig din ang negosyanteng si Janet Lim-Napoles na gusto na rin niyang makalaya.

Sinabi ni lawyer Dennis Buenaventura na nakausap niya si Napoles na umaasa na makalalabas sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) detention facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City.

“This is very good for us. We shall go over the actual terms of the resolution, then we will file our own,” pahayag ni Buenaventura.

Sa isang majority resolution na inilabas noong Biyernes, pinayagan ng 5-person Sandiganbayan Special 5th Division si Estrada na makapagpyansa, dahil sa desisyon ng

Supreme Court na mapawalang-sala si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

“Mas maganda lang dahil mas luminaw sa GMA case, ‘yun ang parang magiging ano, guide. Pero ang factual arguments, ganun pa rin sa dati,” pahayag ni Buenaventura, at idinagdag na uunahin nilang magsampa ng isang mosyon sa 5th Division.

Nahaharap si Napoles ng kasong plunder sa Sandiganbayan’s 1st at 3rd Division, na may relasyon sa kaso nina dating Sen. Bong Revilla at Sen. Juan Ponce Enrile.

Maliban kay Napoles, nagpahayag din ang kampo ni dating Senator Bong Revilla nma magsasapa sila ng kahalintulad ng mosyon para sa kanyang paglaya.

May dalawang iba pang indibidwal na nakakulong dahil sa multi-billion-peso Priority Development Assistance Fund (PDAF) scam at ito ay sina Atty. Gigi Reyes, ex-chief-of-staff ni Juan Ponce Enrile, at Atty. Richard Cambe, ex-staff naman ni Revilla. BOBBY TICZON

