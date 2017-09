Naunahan pa ni Sarah Lahbati!

LAMAN ng blind item ngayon na diumano’y buntis ang isang actress-tv host sa kanyang boyfriend sa larangan ng sports.

Pero naunahan pa ito ng announcement nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati sa episode ng reality show na ‘It Takes Gutz To Be A Gutierrez’.

Mababasa naman sa Instagram Account ni Sarah: “We are thrilled to announce that our little family is growing. Zion is about to be a kuya!!!!! So excited for the future. Lord, thank you for protecting us. I’m very much pregnant… back pains, breakouts, HAKAW DIM SUM CRAVINGS, cramps, mood swings, ANNOYANCE ?? AT IBA PA!!! Raise your hand if you can relate!!! ???? Shoutout to all the super moms out there. ?? The silver lining to this craziness is that there’s a healthy baby growing inside of me who I’m very much excited to meet next year. :) Do you think we’re having a boy or girl? ??”

Congrats!

Bongga si Shyr Valdez dahil hindi siya nawawala sa showbiz at hindi nababakante sa pagkakaroon ng serye.

Pinasasalamatan naman niya ang GMA dahil hindi siya pinapabayaan at lagi siyang binibigyan ng trabaho.

“Kaya, pinakikita ko rin naman na talagang loyal ako sa kanila,” bulalas ni Shyr nang makausap namin sa presscon ng bagong serye na “Super Ma’am” .

Pangalawang pagsasama na nila ito ni Marian Rivera.

“’Yung una namin ay ‘Carmela’ pero magkalaban kami. Lagi kong binubugbog si Yanyan dun. Pero hindi kami nagkakasakitan dahil marunong siyang lumaro. At saka, pinag-uusapan namin ‘yung scenes before namin gawin.

“Ngayon, mabait ako sa kanya sa Super Ma’am. First taping day nga namin, sabi sa akin ni Yanyan pagdating ‘Ate, hindi mo ako lulubayan?’ Sabi ko sa kanya..’Mali ka riyan, mabait ako sa ‘yo rito. Friends tayo rito.” Tapos pag kinukunan kami ng eksena, sabi niya ‘ate hindi ako sanay’. Sagot ko naman ‘hindi rin ako sanay’. ..kasi masarap i-acting ‘yung bad ka, eh,” kiuwento pa niya.

Samantala, isa rin si Shyr sa endonser ng ng BeauteDerm na ang owner and CEO ay si Ms. Rhea Tan (Rei Ramos Anicoche Tan). Puring-puri si Shyr ni Ms. Rhea dahil hindi ito naging maramot para ibigay niya si Sylvia Sanchez na maging ambassador ng naturang produkto.

Bakit hindi siya nag-demand ng billboard tutal siya naman ang nag-endorse kay Sylvia?

“No, kasi sa akin, hindi naman ako malaking artista para mag-aspire ako ng ganyan. I’m already contented for what I am. Hindi ko kailangang maghangad at kailangan ilagay mo ako sa billboard kasi artista ako. Hindi naman ako ganoon,” tugon niya.

“Oo, meron akong mga followers pero ang kailangan ni Rei ay mas malalaking pangalan. ‘Yun kasi ang hahatak talaga. Nandoon ako sa reyalidad na alam ko na mas maraming pepuwede pang makatulong sa kanya in a way na mas magiging beneficial for her company,” paliwanga pa ni Shyr.

Masaya raw siya at kuntento kung saan siya nakalugar sa BeauteDerm. Nakalagay naman daw siya sa mga flyers pero ‘yung billboard, gusto ni Shyr makuha ni Ms. Rhea ‘yung worth ng gastos niya. “Ang importante kasi sa artista, alam mo kung saan ka nakapuwesto,” sambit pa niya.

Mahigit dalawang taon na sa BeauteDerm si Shyr. Inilapit din ni Shyr sina Boobay, Eula (Valdez), Sheena Halili, Max Collins at ginawan ng pabango. Alam niya na hindi siya mapahihiyang i-refer ito sa mga kaibigan niya dahil maganda ang produkto.

Talbog! XPOSED/ROLDAN CASTRO

