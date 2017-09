Oplan Greyhound, inilunsad sa QC Jail

NAGLUNSAD ang mga awtoridad ng Oplan Greyhound sa Quezon City Jail, at kinumpiska ang mga illegal na bagay na naipuslit ng mga preso at dalaw kaninang umaga, Setyembre 27, Miyerkules.

Wala namang iligal na droga ang nakumpiska pero may ilang drug paraphernali tulad ng tooter, lighter at sigarilyo.

Nakakumpiska rin ang mga awtoridad ng ilang improvised bladed weapons, cellphone, charger, gunting,martilyo, lagare, pako, nail cutter, wire, lapis, ballpen at pang-ahit.

Ang operation Greyhound ay isinagawa alas-8:00 ng umaga na pinangunahan ni Jail Supt. Emerlito Moral, jail warden ng Quezon City Jail.

Pinagbabaklas ng mga awtoridad ang mga kubol na gawa sa tela at kahoy sa loob ng piitan at doon nakumpiska ang ilang matutulis na bagay.

“Ang mga kinumpiska naming items ay considered as contrabands, in the sense na yan ay pwedeng makapanakit sa mga inmates natin,” ayon kay Moral.

Unang isinagawa ang paggalugad sa selda ng mga presong walang kinabibilangang grupo at isinunod ang iba pang kwerna na may kinabibilangan gang tulad ng Commando, Sputnik at Bahala na Gang.

Sinabi ni Moral, magtutuloy-tuloy ang pagsasagawa nila ng Oplan Greyhound sa lahat ng selda sa QC Jail upang matiyak na walang makakapasok na bawal na gamot at iba pang ipinagbabawal sa loob ng piitan. SANTI CELARIO

loading...