P10M halaga ng luxury cars, nakumpiska ng BoC

TINATAYANG nasa mahigit P10-milyong halaga ng dalawang magarbong sasakyan at ilang mga bahagi ng sasakyan ang kinumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BoC) sa isinagawa nilang operasyon sa Manila International Container Port (MICP).

Napag-alaman sa BoC na dalawang segunda-manong sasakyan na kinabibilangan ng isang kulay itim at puti na Mercedes Benz at iba’t ibang klase ng mamahaling gulong mula Hongkong ang dumating sa MICP nito lamang Agosto.

Ang nasabing kargamento ay nakadeklara na auto parts lamang na naka-consigne sa Juljerjac Trading na may entry number C-206595-17 ay dumaan sa X-ray machines ng BoC kung saan nakita ang mga iregularidad sa loob nito.

Napag-alaman kay Atty. Vincent Philip Maronilla, MICP district collector, kinumpiska ang naturang kontrabando makaraang lumabag ito sa Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) in relation to Section 3 of Executive Order 156 o mas kilalang “prohibiting the importation of used motor vehicles.”

Samantala, nakumpiska din ng mga tauhan ng BoC ang apat na 40-footer containers na naglalaman ng kilo-kilong pula at puting sibuyas gayundin ang isang 40-footer na naglalaman ng kilo-kilong karot na may kabuuang halaga na P9-milyon sa MICP.

Ang nasabing kargamento ay naka consigned sa V2Y International Marketing Co. na matatagpuan sa Madrigal Bldg., Escolta, Manila na nagmula sa bansang China at dumaong sa MICP noong Hulyo 7 at 13.

Napag-alaman sa BoC na idineklara ang nasabing kargamento na bawang at mga mansanas ang laman nito ngunit sa isinagawang pagsusuri ay mga pula at puting sibuyas, karot at bawang ang laman nito.

Nahaharap sa paglabag sa probisyon ng Customs Modernization and Tariff Act and Republic Act No. 10845, o mas kilala na Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, ang may ari ng nasabing kontrabando.

Kaugnay nito, pinuri ni Customs Commissioner Isidro Lapeña ang mga pagsusumikap ng mga tauhan ng BoC na nagresulta sa pagkakakumpiska sa mga nasabing luxury cars gayundin sa mga smuggled na mga agricultural products.

“I commend this successful apprehension and at the same time, I call on all BoC operatives to always safeguard our ports from any and all forms of smuggling. I am counting on you,” ani Lapeña. JAY REYES

