P21 dagdag sa minimum wage sa NCR employees

IPATUTUPAD na ang P21 pagtaas sa minimum wage sa Metro Manila.

Ito ang inanunsyo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board matapos ang kabi-kabilang petisyon sa umento sa sahod.

Dahil dito, mula sa kasalukuyang P491 na minimum wage, aabot na ito sa P512 simula Oktubre.

Matatandaan na noong Hunyo, tatlong unyon ng mga manggagawa ang nagpetisyon para sa pagtaas ng sahod.

Hiniling ng “Associated Labor Unions” o ALU ang P184 pagtaas, samantalang ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP naman ay humihingi ng P259 increase habang ang Association of Minimum Wage Earners and Advocates (AMWEA) ay nagnanais na maging P1,200 ang minimum wage sa NCR.

Naniniwala si ALU-TUCP spokesperson Alan Tanjusay na “insufficient” o hindi sapat ang umento sa sahod.

Anya, ang P21 na umentong ito ay 4.27 porsyento ng kasalukuyang minimum wage at hindi maiaahon ang mga manggagawa sa kahirapan.

Samantala, batay naman sa ulat ng National Wage and Productivity Commission at Bangko Sentral ng Pilipinas noong Hulyo, ang purchasing power ng P491 na minimum wage ay bumagsak sa P354.51 o katumbas ng 27.79 na pagbaba.

Hihikayatin ni Tanjusay si Pangulong Duterte na pagbigyan ang kanilang request para sa P500 subsidiya para sa mga minimum wage earners.

Ito ay kahalintulad ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipinong Program na ibinabahagi sa pamamagitan ng cash voucher. JOHNNY ARASGA

