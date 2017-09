Pagpatay sa ex-UP student, kinondena ni Angara

MATINDING kinondena ni Senador Edgardo “Sonny” Angara ang pagpatay kay Carl Angelo Arnaiz, tila isang panibagong biktima ng sinasabing war on drugs na dating estudyante ng University of the Philippines (UP) at natagpuan sa Caloocan City.

Sa pahayag, sinabi ni Angara, nagtapos sa UP, na tila naulit ang pagpatay kay Kian delos Santos na pinatay ng tatlong bagitong pulis ng Caloocan City na sinasabing runner ng droga sa kanilang lugar, na walang matibay na ebidensiya.

“It looks like a repeat of the Kian killing and in the same area reportedly,” ayon kay Angara na tumutukoy sa pagpatay kay Arnaiz.

Natagpuan ang bangkay ni Arnaiz sa isang madilim na bahagi ng C-3 Road sa Caloocan City malapit sa lugar na kinatagpuan sa bangkay ni Delos Santos.

Nalaman na lamang ng pamilya ang pagkamatay ni Arnaiz, na nawawala mahigit sampung araw mula nang matagpuan sa Caloocan City. Taga-Cainta, Rizal ang biktima.

Ayon kay Public Attorney’s Office (PAO) chief Persida Rueda Acosta, base sa resulta ng post-mortem analysis na isinagawa ng PAO’s forensic laboratory services nitong Linggo ay tinorture si Arnaiz bago ito binaril sa likod.

Sinabi pa ni Acosto na nakitang magang-maga ang mata ni Arnaiz at maraming marka at galos ng posas sa kanyang kamay, at may tama ng bala, apat sa dibdib at isa sa kanang kamay.

“In-examine po ang bangkay n’ya at nakitaan po ng mga bakas ng torture at pambubugbog sa kanyang katawan at ‘yong bakas ng posas sa kanyang dalawang kamay,” ayon kay Acotsa sa interview sa radyo.

Sa kanyang paniniwala, sinabi ni Angara na tila pinatay talaga si Arnaiz dahil may nakitang tama ng bala sa likuran.

“This is simply unacceptable,” ayon kay Angara.

Sinabi ni Angara na dapat turuan ang mga pulis ng tamang pagpapatupad ng batas at ipaalam ang kanilang papel upang maipakulong ang mga suspek at hindi patayin.

“We don’t need killing machines. We need speedy fair and efficient justice machines that people can trust, and don’t fear,” ayon kay Angara sa pahayag.

Base sa awtopsiya, lumilitaw na kinaladkad si Arnaiz, binugbog at pinosasan dahil maraming malalalim na sugat, maga ang mata at may marka ng posas sa kanang kamay.

“Malalalim ‘yong gasgas niya, kinaladkad siya, binugbog, magang-maga ang mga mata. Meron din kaming nakitang marka na siya ay pinosasan. Maraming marka ng posas sa kanan,” ayon kay Erfe. ERNIE REYES

