Pagpatay sa kabataan, itigil na – Bam

NANAWAGAN si Sen. Bam Aquino kay Philippine National Police (PNP) Chief Ronald dela Rosa na maglabas ng malinaw na direktiba sa kapulisan na huwag patayin ang mga hindi armadong suspek at tapusin na ang pagkitil sa buhay ng mga menor-de-edad tuwing may operasyon ang mga pulis.

“A clear, definitive directive from the top na nagsasabing mali pumatay ng suspects na hindi nanlalaban, mahalaga iyon sa kapulisan,” ani Sen. Bam kahapon.

Sa kwento ng mga pulis, pinaputukan sila ni Kian kaya napilitan silang gumanti. Subalit nakita sa CCTV footage ng barangay na kinakaladkad ng dalawang pulis si Kian patungo sa lugar kung saan siya napatay.

Isa pang teenager, si Carl Angelo Arnaiz, ang napatay ng mga pulis-Caloocan matapos umano siyang mangholdap ng isang taxi driver. Ngunit nakita sa forensic examinations na nakaposas at nakaluhod si Arnaiz nang barilin siya ng dalawa hanggang tatlong beses sa dibdib.

Sa pagparusa sa mga pulis na sangkot sa pagpatay kina Delos Santos at Arnaiz, sinabi ni Sen. Bam na magsisilbi itong babala sa mga pulis na hindi palalampasin ang kanilang ilegal na gawain.

“Kailangan bantayan ang mga kasong ito. The resolution of these two cases should send a clear signal to the rest of the police force that these unlawful acts will not be supported by the Senate or by the police hierarchy,” giit ni Sen. Bam.

“Maraming nakabantay sa mga kasong ito. Nakabantay talaga tayo kung magpapatuloy pa ang mga operations na ganito, kung may mamamatay pa ba. Gusto nating matigil na ang patayan,” dagdag pa ni Sen Bam.

Sa pagdinig, tinanong ni Sen. Bam si Gen. Dela Rosa kung mayroon bang serye ng pagpatay sa PNP kasunod ng pagkasawi nina Delos Santos at Arnaiz.

Ngunit mariin itong itinanggi ni Gen. Dela Rosa, sa pagsasabing nakahuli ang PNP ng 120,000 drug suspects nang buhay.

“The Senate is supportive of the war on drugs and arresting 120,000 criminals involved in drugs is appreciated, but killing of unarmed suspects is still a problem,” ayon kay Sen. Bam, na nagsabing kailangang may malinaw na direktiba mula sa itaas. ERNIE REYES

