Pagtanggal sa expiry date ng prepaid loads, kinatigan ng NTC

PUMABOR ang National Telecommunications Commission (NTC) sa panukala ni Senate President Pro-Tempore Ralph Recto na dinidinig ngayon ni Senador Grace Poe na tanggalin ang expiry date sa prepaid loads.

Sa ginanap na pagdinig, sinabi ng NTC na pwedeng mangyari na tuluyan nang tanggalin ang expiry period kung babawiin ang 17-taong memorandum circular na nagtatakda ng two-year expiry ng prepaid loads.

Sa ilalim ng NTC Memorandum Circular No. 03-07-2009, mayroon mas mahabang expiry or validity periods ang mas malaking halaga ng loads. Ang load na nagkakahalagang P10 pababa ay mayroon tatlong araw mula sa dating isang araw na expiration.

Ang load mula P10 pataas – P50 ay mayroon 15 araw na expiration period at iyong load naman na lalampas ng P50 – P100 ay mayroong isang buwan o 30 days na expiration period.

Mayroon naman na 45 araw na expiration date ang load na higit P100 – P150 habang may 60 araw naman ang load na higit sa P150 – P250. Mananatili naman sa 75 araw ang validity ng load na hihigit sa P250 – P300 at magtatagal naman ng 120 days ang load na hihigit sa P300.

Dahil dito, nangako si Poe na pabibilisan ang pagdinig sa panukala ni Recto upang maisabatas ang pagbabawal na magtakda ng expiry date sa prepaid load na siyang tuluyang maglulusaw sa naturang memorandum.

“Bibigyan natin ng proteksyon ang interes ng mahigit 120-milyong mobile prepaid subscribers sa buong bansa sa pamamagitan ng pagpapalawig ng validity period ng prepaid loads,” ayon kay Poe.

Ayon kay Poe, chairman ng Senate committee on public services, na magpapatawag siya ng technical working group meetings upang himayin ang reklamong bumabalot sa prepaid load at kaugnay na isyu.

Sinabi ni Poe na ngayon pa lamang, gusto na niyang gamitin ang panukalang “reasonable compromise” ng isang advocacy group, ang democracy.net.ph na nagtatakda ng “dormancy period” na ikokonsiderang dormant ang isang SIM card kung wala itong tawag, text o anumang data transaction sa loob ng isang taon at “dormancy deductions” mula sa panahon nang naikonsiderang dormant ang isang SIM card, na babawasan ng isang credit kada araw hanggang maging zero ang load at pinal na i-deactivate ang SIM card.

“Dapat ikonsidera natin ang pwedeng gawin,” ayon kay Poe saka idinagdag na masyadong maikli ang kasalukuyang sistema na ipinalabas noong 2009 na itakda sa pinakamaikling panahon na tatlong araw ang validity ng load.

Tinatalakay ng komite ang Senate Bill No. 848, o ang panukalang Prepaid Load Protection Act na inihain ni Senate President Pro-Tempore Ralph Recto na naglalayong patawan ng parusa at pagmultahin ang magtatakda ng expiration period sa validity nang hindi nagamit na prepaid call at text cards, pagkumpiska sa load credits sa mga aktibong prepaid phone account sa pamamagitan ng prepaid call at text card o nai-load sa pamamagitan ng electronic transfer at kung ayaw magbigay ng refund sa sinomang prepaid subscriber na kinainan ng load nang walang sapat na dahilan.

Multang mula P100,000 – P1 milyon at pagkakakulong ng dalawa hanggang anim na taon ang ipapataw sa sinomang director, opisyal, empleyado o ahente ng telecommunications company ang nagtitinda ng prepaid services kapag napatunayang lumabag sa anomang ipinagbabawal na pagkilos.

Kung ang paglabag naman ay nagawa ng o sa interes ng isang juridical person na lisensiyadong magnegosyo sa Pilipinas, pagmumultahin ito ng P500,000, suspension ng lisensiya na magnegosyo sa loob ng 30 araw at kaagad na pagbawi sa lisensiya na magnegosyo. ERNIE REYES

