Palaban at mataray talaga si Marian Rivera!

ANG taray-taray ni Marian Rivera recently.

Katarayang gustung-gusto ko at kapuri-puri para sa akin.

Gustung-gusto ko ang pagtataray n’ya sa mga tao na bina-bash, pinipintasan ang pagpapadede n’ya sa baby nila ni Dingdong Dantes kahit na may okasyon.

Parating n’ya sa mga namimintas sa kanya: “Kung kasama ko ang anak ko at nagugutom na siya, alangan namang hayaan ko siyang magutom at hintayin munang makauwi kami bago ko siya padedehin. Padededehin ko siya pag nagugutom na siya.

“Hahanap ako ng sulok na puwedeng gawin yon, na puwede akong magtakip ng nursing shawl habang dumedede siya sa akin.

Hindi ko naman ibinubuyangyang sa publiko ang dede ko, kaya wala akong nakikitang mali sa ginagawa ko.

“Hindi ko isasakripisyo ang nourishment ng anak ko dahil lang sa takot ako sa puwedeng sabihin ng mga tao.”

O, di ba nakakabilib ang pagmamalasakit niya sa kalusugan ng baby nila ni Dingdong?

Dapat lang naman talaga na up to a certain age ay i-breastfeed pa ang mga sanggol, dahil maraming sustansyang panlaban sa sakit ang gatas ng ina.

At pati na ang ina ay nagdi-develop ng anti-bodies para sa sarili nilang kalusugan habang may gatas pang kumakatas sa

kanilang dibdib.

Super mom si Marian.

At sa ngayon nga ay “Super Ma’am” din siya sa latest n’yang teleserye sa GMA 7 na ang time slot ay ka-back- to-back ng kay Dingdong na “Alyas Robin Hood.” A smart move by GMA 7.

* * * *

May star-studded play na parang medyo low-key ang marketing and promotion kaya’t maaaring hindi n’yo pa alam na nagsimula na itong ipalabas muli: ang Buwan at Baril sa Eb major na nagtatampok kina Cherie Pie Picache, Jackielou Blanco, Angeli Bayani, at JC Santos.

Masasabing sa ngayon ay si JC ang pinaka-hot sa kanila dahil pinakamalaki umano ang kinita sa takilya ng “100 Tula Para kay Stella” nila ni Bela Padilla nung Pista ng Pelikulang Pilipino na nitong Agosto lang naganap.

Naipalabas na uli ang Buwan at Baril for one weekend sa Tanghalang Huseng Batute ng Cultural Center of the Philippines.

Nung September 15 at 16 ginanap ang pagtatanghal bilang bahagi ng Pista Rizalina ng CCP.

Ngayong September 25-26 ay sa PETA Theater Center naman itatanghal ang dula. Sa susunod na dalawang araw, September 27-27, sa Tanghalang Huseng Batute sila uli.

Second round na ito ng pagtatanghal ng Buwan at Baril ngayong 2017. Unang ipinalabas ito this year nung February sa Bantayog ng mga Bayani bilang bahagi ng anibersaryo ng EDSA Revolution. Sina Cherry Pie, Jackie Lou, Angeli, at JC nga ang pangunahing nagsiganap.

Sa direksyon yon ni Andoy Ranay (na nagdidirek din sa TV) at siya pa ring director nito sa CCP at sa PETA.

Ang Buwan at Baril sa Eb Major ay mula sa panulat ni Chris Millado na siyang artistic director ng CCP nitong nakaraang pitong taon. Pero nung 1980s pa n’ya ito isinulat, nung miyembro pa siya ng PETA, kung saan unang itinanghal ang dula.

Oo nga pala, humble na humble pa rin si JC hanggang ngayon. Pang-masang stage actor pa rin siya kung kumilos.

Tumatayo-tayo pa rin siya sa labas ng CCP na naka-shorts lang, T-shirt at rubber shoes.

Nakita namin siya ru’n nung Sabado ng gabi (September 16), ru’n sa smoking area, pagkatapos ng pagtatanghal nila ng Buwan at Baril nung alas-tres ng hapon (mahaba ang dulat na may limang episodes).

Kami naman ay katatapos lang manood ng rock sarswela na “Aurelio Sedisyoso” sa Little Theater ng CCP, at nakatayu-tayo rin sa smoking area.

Andun din ang direktor ng dula na si Andoy, at ang co-actors ni JC na sina Angeli, Ross Pesigan, at Joel Saracho.

Napakadisente at payapa nilang magtsikahan. Walang tilian.

Walang malalakas na boses. Ayaw nilang makatawag-pansin pag wala sila sa entablado.

Ang Buwan at Baril sa Eb Major ay may malulupit at mabalasik na eksena. Tungkol ito sa mga karahasan ng mga militar at pulisya nung rehimen ni Marcos. SHOWBYTES /DANNY VIBAS

