Pasahero ng taksi maglalaho kapag itinaas ang pasahe

BABALA ito ng ilang mambabatas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at maaari aniyang mauwi sa kawalan ng pasahero o parokyano ng mga taksi kapag nagkaroon pa ng fare increase.

Naunang isinulong ng LTFRB na taasan ang pasahe sa taxi para umano pumantay sa kinikita ng mga Transport Network Vehicle Services (TNVS) gaya ng Uber at Grab.

“Mukhang hindi nakakaintindi ng economics ang mga opisyal ng LTFRB. Kapag itinaas basta-basta ang pasahe sa regular taxis nang hindi naman itinataas ang kalidad nito, e di lalong walang sasakay sa taxi,” ani AANGAT Tayo Party-list Congressman Neil Abayon.

Sinabi ni Abayon na may dahilan kung bakit mas gusto ng mga pasaherong sumakay sa TNVS kahit na mas mahal nang konti at ito ay dahil sa tingin ng publiko ay mas convenient, mas ligtas, at mas magalang ang serbisyo ng mga driver ng TNCs gaya ng Uber at Grab.

Nangangamba ang mambabatas na kapag natuloy ang plano ng LTFRB na itaas ang rate ng regular taxi ay lalong magkakaroon ng dahilan ang mga pasaherong dati nang may ayaw sa mga taxi na posibleng ikawala ng kita ng mga taxi driver at operators.

“Dapat asikasuhin muna ng LTFRB ang pagre-regulate sa kalidad ng lahat ng pampasaherong sasakyan kabilang na dyan ang taxi. Dapat din pagtuunan ng pansin ng LTFRB ang matagal nang sumbong ng mga pasahero laban sa mga isnabero at abusadong taxi driver,” giit pa ni Abayon. MELIZA MALUNTAG

