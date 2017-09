Presyo ng harina, muling tumaas

MULING nagpatupad ng dagdag-presyo sa harina ang mga flour miller.

Dahil sa pagtaas ng presyo ng harina, pinangangambahang maaapektuhan din nito ang halaga ng tinapay at iba pang produktong ginagamitan ng harina.

Nasa P20 – P30 ang itinaas ng bawat sako nito sa merkado.

Ayon sa Philippine Association of Flour Millers, epekto pa ito ng naging paghina ng produksyon ng trigo noong Hulyo.

Binabantayan naman na ng Department of Trade and Industry (DTI) ang halaga ng Pinoy Tasty, pandesal at iba pang produkto na ginagamitan ng harina gaya ng noodles, cake, pasta at pastries.

Balak din ng DTI na ipatawag ang flour millers para pagpaliwanagin sa ipinataw na dagdag-presyo sa harina.

Kinakailangan umanong mai-justify nila na talagang karapat-dapat at risonable ang pagtataas ng presyo. JOHNNY ARASGA

