Recto: P6K clothing allowance ng gov’t workers aprub na

INIHAYAG kahapon ni Senate President Pro-Tempore Ralph Recto na inaprubahan ng Senado ang karagdagang P1,000 clothing allowance sa 1.12-milyong civilian national government employees kaya tataas ito sa P6,000 mula sa dating P5,000.

Sinabi ni Recto na itinuturing na “civil servants OOTD” o official outfit of the day ang P1,000 dagdag-pondo na magkakahalagang P1.12-bilyon kada taon.

Aniya, sakaling maaprubahan ito sa Bicameral Conference Committee, magkakaroon ng P6.71-bilyon ang kabuuang badyet para sa clothing allowance na nakatakda sa 2018 national budget.

“Hindi kasali rito ang uniporme ng mga pulis, sundalo, bumbero at iba pang uniformed personnel kundi para lamang ito sa mga civilian employees,” giit ni Recto.

Umaabot sa P14,000 kada tauhan ang nakalaan na halaga sa uniporme ng pulis, bumbero at jail guard na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government (DILG).

Aabot naman sa halagang P3.38-bilyon ang pinagsanib na halaga ng pondo para sa uniporme ng DILG at Department of National Defense – para sa Army, Navy, Air Force servicemen.

Ayon kay Recto, sa kabuuang naglaan ang pamahalaan ng halagang P10.09 bilyon para lamang sa uniporme at clothing allowance sa lahat ng tauhan at opisyal ng gobyerno sa susunod na taon.

“’Yung P10 billion, hindi pa kasama ang clothing allowance ng mga empleyado ng local governments and government corporations,” paliwanag ni Recto.

“Sa official apparel pa lamang ng national government employees, ang gagastahin ay three times the annual budget of the Department of Tourism,” dagdag niya.

Sa ilalim ng kasalukuyang alituntunin, bulto-bulto ang pagbili ng tela at uniporme, pero mayroong pagkakataon na ibinibigay ang allowance sa empleyado mismo. ERNIE REYES

