RELOKASYON

PINURI at binati ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ang mga residenteng nakatira sa tabi ng riles ng tren matapos maging

organisado, tahimik at maayos ang kanilang paglipat sa mas maganda at ligtas na lugar. Maayos na nilisan ng mga residente ng Barangay 8, 35 at 49 ang kanilang mga bahay para sa kanilang paglipat sa mas maganda at malinis na lugar, sa loob pa rin ng Caloocan City. Ang kanilang mga lumang bahay ay dadaanan ng NLEX Skyway kung kaya’t sila ay inilipat sa mas ligtas at mas maayos na lugar – sa Camarin Residences sa North Caloocan. JOJO RABULAN