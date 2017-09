Reply affidavit ni Sereno sa impeachment case, isusumite

MAGSUSUMITE si Chief Justice Ma. Lourdes Sereno ng kanyang reply affidavit sa impeachment case na inihain sa kanya ni Atty. Larry Gadon.

Ayon sa tagapagsalita ni Sereno na si Josalee Deimla, dakong 10 ng umaga sa Lunes ay isusumite ng punong mahistrado ang kanyang tugon sa reklamo sa House Committee on Justice.

Sinabi ni Deimla na magpapaunlak din ng panayam sa media si Sereno pagkatapos niyang ihain ang kanyang tugon sa Kamara.

Tiniyak naman ni Deimla na punto por puntong sasagutin ni Sereno ang lahat ng mga grounds ng impeachment na ipinupukol sa kanya.

Si Sereno ay inaakusahan ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa hindi tapat na pagdedeklara ng kaniyang statement of assets, liabilities and net worth (SALN) at magarbong paggastos sa pondo ng hudikatura. BOBBY TICZON

