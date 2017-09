Sa pagsisimula ng ‘ber’ months, Manila police inalerto ni Erap

INALERTO na ni Manila Mayor Joseph Estrada ang pamunuan ng Manila Police District (MPD) dahil sa inaasahang pagtaas ng krimen sa lungsod sa mga susunod pang mga linggo dahil sa pagsisimula ng “ber” months.

Inatasan na rin ni Estrada si MPD director Chief Supt. Joel Coronel na bumuo na ng security plans upang maprotektahan ang publiko laban sa snatching, holdup, at pickpockets na karaniwang laganap kapag papalapit na ang Pasko.

Ipinag-utos din nito kay Coronel na magsagawa ng information campaign upang turuan ang publiko sa iba’t ibang modus operandi ng mga kriminal groups tulad ng Salisi Gang, Laglag-Barya Gang, Tutok-Kalawit Gang, at Ipit-Taxi Gang.

Ayon kay Coronel, dadagdagan na lang nila ang mga police assistance desks na tinayo nila sa mga pampublikong lugar tulad ng shopping malls, terminals, mga paaralan, at simbahan.

Aniya, makikipag-ugnayan din sila sa mga security unit ng mga establisyemento upang mapangalagaan ang seguridad ng publiko.

Ayon pa kay Coronel, bumaba nang 40 porsyento ang bilang ng street crimes sa lungsod tulad ng snatching at holdup nitong huling dalawang linggo ng Agosto ngunit inaasahan nilang tataas ito pagpasok ng Oktubre.

“Based on records and crime data, crimes versus property normally tumataas pagpasok ng October, so we really have to prepare for that, as directed by Mayor Erap,” anang director. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

