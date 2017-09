SBMA chairman: Diño out, Eisma in

TULUYAN nang sinibak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Martin Diño bilang chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) Board.

Malabo nang makabalik si Diño sa SBMA dahil pormal nang nanumpa si SBMA chairman Wilma Eisma sa tanggapan ni Deputy Executive Secretary Menardo Guevarra bilang Chairperson at Administrator ng SBMA.

Alas-11:00 ng umaga kanina nang manumpa si Eisma.

Nakasaad sa nilagdaang Executive Order (EO) 42 ni Pangulong Duterte, ibinabasura na nito ang EO 340 ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na naghihiwalay sa trabaho ng chairman at administrator ng SBMA.

Nakasaad sa bagong Executive Order na ibinabalik na ang trabaho ng administrator batay sa nakalagay sa Section 13 ng Republic Act 7227 na nagsasabing ang administrator ng SBMA ay siya ring automatic na chairman ng Board of Directors.

Ibinalik na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) ang trabaho at kapangyarihan ng Chairman of the Board of Directors.

Sa kasalukuyan, si Martin Diño ang chairman ng SBMA Board habang administrator naman si Wilma Eisma na naglikha ng kalituhan sa kung sino ang tunay na mamumuno at masusunod sa SBMA.

Sa ngayon ay nasa floating status si Diño makaraang tuluyang tunawin ang kanyang hawak na trabaho at kapangyarihan.

Matatandaang nagkaisa ang mga stakeholders sa Subic Freeport sa panawagan kay Pangulong Duterte na palitan na si Diño bilang Chairman ng SBMA.

“Palitan si Martin Diño bilang Chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)!” Ito ang panawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ng mga stakeholders sa Subic Freeport.

Nagkakaisa ang mga empleyado, investors gayundin ang mga direktor ng SBMA Board at mga pamahalaang lokal na sakop ng Subic Special Economic­Zone na dapat ng patalsikin at palitan si Diño dahil ginugulo umano niya ang normal na sistema ng pangangasiwa sa Freeport.

Marami ang nadismaya kay Diño matapos itong mag-isyu ng Administrative Order 01-2017 na naglilikha ng isang task force upang mag-inspeksyon at mag-monitor ng mga transaksyon at koleksyon ng naturang ahensya.

Ikinagalit ito ng mga kasapi ng SBMA Board at kinastigo si Diño dahil wala umano itong approval mula sa kanila. Wala rin daw siyang karapatan na mag-isyu ng naturang kautusan dahil labag ito sa itinakdang tungkulin niya bilang SBMA Chairman. Maging mga Gobernador ng Bataan at Zambales sampu ng mga mayor ng Olongapo, Subic, Castillejos, San Marcelino sa Zambales at Hermosa sa Bataan ay nagkaisa na negatibo ang dating ni Diño sa pamamalakad sa Freeport.

Ayon sa joint statement ng mga pamahalaang lokal, pawang kalituhan ang dulot ni Diño sa SBMA. KRIS JOSE

