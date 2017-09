Sen. Honasan, hindi nag-hain ng plea sa mga kasong graft

TUMANGGI si Sen. Gringo Honasan na maghain ng plea sa mga kasong graft na inihain laban sa kaniya kaugnay ng umano’y maling paggamit ng kaniyang pork barrel funds.

Dahil dito, napilitan ang Sandiganbayan Second Division na magpasok na lang ng “not guilty” plea para sa senador sa kaniyang arraignment.

Nagpatuloy ang arraignment kay Honasan matapos ibasura ng korte ang apat na mosyon na kanilang inihain, kabilang na ang isang motion to quash the warrant of arrest, motion for reinvestigation, motion to dismiss at motion to defer arraignment.

Ibinasura ng korte ang lahat ng nasabing mosyon dahil tapos na ang itinakdang panahon para sa paghahain nito.

Nang tanungin naman si Honasan kung bakit hindi siya nagpasok ng plea, sinabi lang niya na nasa korte na ito.

Naakusahan si Honasan ng maling paggamit sa kaniyang P30 milyong Priority Development Assistance Fund (PDAF) na dapat ay magpo-pondo sa mga small and medium enterprise o livelihood projects para sa mga Muslim communities sa Metro Manila at Zambales. JOHNNY ARASGA

