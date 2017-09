September 21 dineklarang National Day of Protest

INANUNSYO ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na National Day of Protest sa Setyembre 21, ika-45 taong anibersaryo ng Martial Law.

Subalit nilinaw nito na hindi holiday ang nasabing petsa.

Sinabi ng Pangulo na maging siya at ang mga empleyado ng pamahalaan ay kailangan na magsagawa ng kilos-protesta dahil malinaw aniya na kulang sa kagamitan ang gobyerno at walang allowance.

Maging ang mga miyembro ng media ay hinikayat nito na magsagawa ng kilos-protesta dahil sa mababang sahod o underpaid.

Hinikayat din ng Pangulo ang mga pulis militar at maging ang mga rebeldeng grupo.

“Come down here. i will not arrest you. do not commit crimes.. no vandalism..,” ani Pangulong Duterte.

Layunin ng deklarasyon na ito ng Pangulo na National Day of Protest sa setyemnbre 21 na bigyang kalayaan ang lahat na mag-protesta sa pamahalaan o ihayag ang kanilang saloobin laban sa gobyerno.

Samantala, mananatili naman sa kani-kanilang mga barracks ang mga pulis at army.

Tanging ang mga traffic enforcers lamang aniya ang makikita sa lansangan. KRIS JOSE

