Solano, humingi ng tawad sa pamilya Castillo

LUMUTANG na sa Manila Police District ang pangunahing suspek sa pagpatay sa law student na si Horacio Tomas “Atio” Castillo III matapos boluntaryong sumuko kay Senador Panfilo Lacson.

Si John Paul Solano ay unang ipinrisinta ng University of Sto. Tomas (UST) Civil Law Dean Nilo Divina si John Paul Solano sa tanggapan ng senador sa Taguig City.

Ngayong hapon ay dumating naman sa MPD headquarters si Solano kasama si Lacson upang isuko kay MPD Director Chief Supt. Joel Coronel.

Dito nagpahayag ng paghingi ng tawad si Solano sa pamilya ng law student. “First and foremost, I would like to apologize for giving false statements for that matter, to the family of Atio and for the death of their son,” sambit ni Solano “I would shed light to this matter through my attorney. They are preparing a statement for me,” dagdag pa nito.

Matatandaang hindi na nakauwi ng kanilang bahay si Castillo matapos magpaalam sa mga magulang na dadalo sa event na Aegis Juris fraternity.

Dinala ni Solano ang biktima sa Chinese General Hospital noong Linggo ng umaga kung saan lumabas na pinahirapan ito sa isinagawang initiation rites ng nasabing fraternity na sanhi ng kanyang kamatayan. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

