Speaker Alvarez kay CHR Chair Gascon: Sino ang namumulitika?

HINDI nagpatinag si House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga kritiko ng Malaking Kapulungan ng Kongreso matapos bigyan ng P1,000 badyet ang Commission on Human Rights (CHR) para sa 2018.

Sinabi ni Alvarez na dapat magpakita muna ang CHR ng mga palatandaan na ginagawa nito ang mandato na bigyang-proteksyon hindi lamang ang ilang seckor, ang mga kriminal kungdi maging ang kabuuan ng mga Pilipino kahit ano pa ang political affiliation nito.

“Kailangan ay pagka-nag-assume ka, nasa posisyon na iyan, ay dapat wala ka nang kinikilingan, dapat ang responsibility mo ay sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng sambayanan. Hindi lang basta sa isang political party o isang sektor ng society,” giit ni Alvarez.

Inihalimbawa ng speaker ang pagdalaw ni CHR Chairman Chito Gascon kay Senador Leila de Lima nang tinatalakay pa lamang ang badyet sa House Committee on Appropriations.

Kinumpirma ni Gascon na dumalaw siya sa senador sa Camp Crame ngunit hindi na nakadalaw sa iba pang preso doon dahil sa kawalan ng panahon at meron naman aniyang mga Commissioners na pwedeng dumalaw.

“Nasa trabaho daw nila (CHR) na dalawin yung mga nakulong, nabilanggo to check whether their rights are being protected or respected by the authorities. Sige, dumalaw siya kay Senator De Lima doon sa kulungan. Tinanong ko, dumalaw ka rin ba doon sa ibang nakakulong? Hindi daw, kasi wala na daw siyang oras, at mayroon naman daw ibang commissioners na puwedeng gumawa noon.”

Itinanggi rin ni Alvarez na pinupulitika ang CHR sa halip ay niresbakan nito si Gascon na siyang namumulitika.

“Bakit siya (Gascon) namimili? Sino ba ang namumulitika dito? Malinaw na malinaw na naging chairman din yata yan ng Liberal Party noong araw, ay ‘yung karapatang-pantao lang ng Liberal, ‘yung mga kapartido niya, ‘yun ang pinapangalagaan niya, hindi ‘yung karapatang pantao ng sambayanan,”binigyang diin pa ni Alvarez. MELIZA MALUNTAG

loading...