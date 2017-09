Tahimik lang at nagparaya na sa mga bagets!

MAY nagtataka at nagtatanong kung bakit raw dinelete ni John Lloyd Cruz sa Instagram Account niya ang photo nila ni Ellen Adarna na magkayakap at nakahalik siya sa pisngi ni Ellen? Anyare?

Anyway, tuloy pa rin ang ligaya sa sitcom na “Home Sweetie Home” ngayong Sabado sa ABS-CBN 2 na tampok sina John Lloyd, Ellen at Toni Gonzaga.

Pamper ang episode nila dahil may bagong salon na bukas at may papromo ito sa Facebook. Hindi inaasahan na magtatagpo sina Julie (Toni) at Tanya sa salon kaya magkakagulatan. Maging civil kaya sila sa isa’t isa?

Magpapaalam nang maaga si Romeo (John Lloyd) sa Soo Agency, since wala namang aplikante ay papayagan siya. Susunduin niya si Julie sa salon. Pero makikita niya sina Julie at Tanya.

Ano ang mangyayari?

-0o0-

Ano ang pinanggagalingan ng hugot nang award winning actor na si Xian Lim sa kanyang Instagram Account? Mga bashers ba niya ang pinatatamaan niya? O may taong naninira at tina-traydor siya ngayon?

May solo picture siya na nasa beach pero ang caption ay “Funny how people will try to bring you down, make up stories and talk crap behind your back… all I can say is try harder.”

Anyway, very much on pa rin sila ni Kim Chiu at sila ang magka-date sa Star Magic Ball sa Sabado.

As of presstime, walang paandar si Xian sa pag-propose niya ng date kay Kim. Pero okey lang ‘yun sa actress. Limang taon na raw na ginagawa ‘yun ni Xian. Ipaubaya na raw sa mga teenager ang paandar gaya ng ginawa nina Joshua Garcia kay Julia Barretto, Elmo Magalona kay Janella Salvador, McCoy de Leon kay Elisse Joson, atbp.

Speaking of Xian, may sariling path ang kanyang career kahit nagpahinga ang loveteam nila ni Kim. Labas na ang Key of X album niya sa Star Music. May upcoming movie rin siya kasama si Coleen Garcia.

Ang request na lang ng mga Xianatics ay bigyan ng serye si Xian dahil nami-miss na nila itong napapanood ng regular sa telebisyon.

Boom!

-0o0-

Tinanong si Noven Belleza kung kumusta na siya pagkatapos ng kanyang kaso. Anong lessons ang ibinigay sa kanya?

“Marami po akong napulot na mga aral po. Una mo talagang matatakbuhan pag may problema man ay ang pamilya mo. Natuto na akong ‘wag magtiwala ng sobra sa isang tao. Hindi basta-basta magtiwala kahit kanino except sa pamilya mo,” pakli niya.

Nu’ng pumutok ang balita tungkol diumano sa rape case, naramdaman ba niya na katapusan na ‘yun ng career niya?

“Ay hindi po kasi nananalangin po ako araw-araw, eh at saka naniniwala ako sa Diyos. Kung mga pagsubok man ‘yun, inisip ko na pagsubok lang talaga ‘yun, eh… Kasi hindi ko naman talaga ginawa. At saka, walang pagsubok na hindi kayang lampasan. Hindi magbibigay si Lord ng pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Iglesia po ako, ‘yun po ang paniniwala ko,” deklara niya.

Mas naging matapang at matatag siyang tao after na ma-dismiss ang kaso niya.

“Na-dismiss po kasi wala na siyang gustong ilaban pa. wala rin po siya sa mga hearing,” saad niya.

Nagkaroon ba ng settlement?

“Kausap ko po palagi ang abogado ko. Kung may settlement man kasi pera ko ang gagamitin, ayaw ko,” lahad pa niya.

Nag-usap na ba sila ng personal nu’ng nagdemanda sa kanya?

“Ay ayaw ko pong makipag-usap sa kanya,” diretso niyang sagot.

So, malinis ang kunsensya mo?

“Opo kasi gagawa at gagawa ng paraan ang Panginoon kung wala kang ginawa,” sambit pa ni Noven.

Naapektuhan ba ang girlfriend niya sa nangyari sa kanya?

“Naapektuhan po pero hindi basta-bata naniniwala ‘yun. Iniintindi niya po ako,” pakli ni Noven.

Matagal ba siyang nag-suffer sa krisis na ‘yun?

“Naawa ako sa magulang ko,eh. Kasi sila ‘yung mas apektado talaga. Sila kasi ang mas nakakakilala sa akin. Sila ang nagpalaki sa akin. May kapatid din akong babae kaya naawa ako sa kanila.

“Mga isang buwan din po (nag-suffer),” wika niya.

Ano ang mensahe niya sa mga fans?

“Likas na talaga sa mga Pilipino na wala pa nga..ah, buhay ka pa pero naano ka na (napatay na), ipo-prove ko po sa inyo na mali po ‘yung iniisip niyo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero nandito pa rin ako.

“Sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa pamilya ko sa Negros,maraming-maraming salamat. Hindi niyo ako binitawan, pinapalakas n’yo ako nu’ng mga time na ‘yun.Palagi niyo ako tinatawagan, marami pong salamat sa pagmamahal at suporta,” sey pa ni Noven.

Anyway, ilulunsad na ang debut album ni Noven mula sa Star Music. Kamakailan, inilunsad na rin ang music video ng unang single niyang “Tumahan Ka Na”.

Nanumpa na rin siya bilang bagong miyembro ng ng Organisasyon ng mga Pilipinong Mang-aawit (OPM) kasama ang finalists ng “Tawag ng Tanghalan” na sina Eumee, Sam Mangubat, Marielle Montellano, Froilan Canlas, “TNT Divas” Gidget dela Llana, Rachel Gabreza, Pauline Agupitan, at Maricel Callo, at Jex de Castro, Lucky Robles, at Hazelyn Cascaño. Pinangunahan ng OPM president na si Ogie Alcasid ang induction ceremony. XPOSED/ROLDAN CASTRO

