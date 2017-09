Tax exemption sa P25K kita kada buwan, aprub sa Senado

LABINGPITONG miyembro ng Senado sa pangunguna ni Senador Edgardo “Sonny” Angara ang sumang-ayon upang aprubahan ang panukalang bagong sistema ng pagbubuwis sa bansa partikular ang pagtataas ng income brackets na hindi bubuwisan ng pamahalaan.

Sa panayam, sinabi ni Angara, pangunahing awtor ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN), na 16 pang mambabatas ang lumagda sa committee report na nagtatakda ng tax exemption sa manggagawang kumikita ng P25,000 kada buwan.

Bukod kay Angara, lumagda rin sa panukala sina Senador Loren Legarda, Joel Villanueva at Bam Aquino bilang mga vice chairman ng Senate committee on ways and means. Lumagda din bilang miyembro sina Senador Juan Miguel Zubiri, Richard Gordon, Grace Poe, Nancy Binay, Win Gatchalian, Chiz Escudero, Ping Lacson, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros.

Lumagda sa panukala bilang ex-officio member sina Senate President Pro-Tempore Ralph Recto, Senate Majority Leader Vicente Sotto III and Senate Minority Leader Franklin Drilon.

Sinabi ni Angara sa kanyang privilege speech nitong Miyerkules, milyong-milyong Filipino ang makikinabang sa bagong sistema ng pagbubuwis na hindi naamyendahan sa loob ng 20 taon.

Base sa committee report, hindi na bubuwisan ang taunang kita na P150,000 at mananatiling tax exempted ang halagang P82,000 13th month pay at ibang bonus at additional exemptions na P100,000 sa manggagawang may apat na anak.

Katumbas nito ang P25,000 kita kada buwan na hindi na bubuwisan kapag may apat kang anak alinsunod sa pangako ni Pangulong Duterte na hindi na bubuwisan ang manggagawang kumikita ng P25K kada buwan.

Base sa pagtataya ng komite, halos 99% ng manggagawa sa bansa ang makikinabang sa panukala na umaabot sa mahigit 7.5-milyong individual income taxpayer na makararanas ng mas mababang income tax rates.

Ayon kay Angara, mula sa 2-milyong tax exempt minimum wage earners, magiging tatlong doble ito sa 6-milyong taxpayer na hindi na magbabayad ng buwis.

“Our workers are finally getting the tax relief due them. We have been advocating the reform of our income tax brackets and rates for several years now to put more money in people’s pockets,” ayon kay Angara, chairman of the Senate ways and means committee.

Inihalimbawa ni Angara ang guro na may dalawang anak at sumasahod na P17,254 kada buwan na kasalukuyang binubuwisan ng 20%.

“Sa ilalim ng panukala, hindi na siya magbabayad ng buwis at makatitipid siya ng P13,176 sa pagbabayad ng buwis kada taon o karagdagang kita na P1,098 kada buwan dahil exempted siya sa income tax,” giit ni Angara.

Kung walang dependent tulad ng isang call center agent, na kumikita ng P16,136 kada buwan na kasalukuyang binubuwisan ng 20%, magbabayad na lamang siya ng P4,557 sa halip na P20,576 kada taon dahil ibinaba ang tax rate sa 15% (mula sa dating 20%) kaya makatitipid siya ng P16,019 kada taon o halos katumbas ng isang buwan kikta ng call center agent.

“Para na rin po tayong nagbigay ng 14th month pay sa ating mga kababayan. Lalaki na ang maiuuwing sahod o kita ng mga Pilipino sa kanilang pamilya. Sa extra na take-home pay, may extra para sa pagkain ng pamilya, para sa upa ng bahay, para sa damit at gatas ni baby, para sa matrikula, baon at school project ng mga bata, o kaya para sa gamot ni lola o lolo,” ayon sa senador.

Itinakda rin sa panukala na magkaroon ng automatic adjustment o indexation ang income tax schedule kada tatlong taon upang hindi na maulit na tumagal ito ng 20 taon nang walang pagbabago at iakma ang income tax system upang maiakyat sa higher tax brackets ang may mababang sahod sanhi ng inflation.

“Dahil sa kakulangan sa 1997 Tax Code, lumalaki man ang sweldo, kinakain naman ng tax ang taas ng kita. Winawasto ng panukala ng Senado ang di-makatarungang sitwasyong ito, upang sa ganoon, mas mapapakinabangan ng tao ang araw-araw nilang pinagtatrabahuhan,” paliwanag ni Angara. ERNIE REYES

loading...